Grand Angle : Un agenda clair

En sa qualité de président du comité de haut niveau de l’Union Africaine sur la Libye, réuni ce 9 septembre à Brazzaville en présence du chef de la diplomatie algérienne, représentant du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, le président congolais Sassou N’Guesso n’aura pas été par quatre chemins pour redire ce que l’Afrique et d’autres pays du continent dont l’Algérie n’ont cesse d’affirmer au sujet de la crise libyenne et des voies et moyens permettant son règlement . «Je le dis et je le répète avec force, l’aboutissement de nos efforts est largement tributaire de l’implication et de la détermination des Libyens eux-mêmes» a t-il ainsi déclaré en ouverture des travaux de ce 4ème sommet, ajoutant que « L’Union Africaine et son comité n’ont pas d’agenda caché en Libye «. Pour celui a qui a été confiée la mission de chercher une issue au conflit qui ronge ce pays depuis 2001 l’agenda du Comité « est uniquement le retour de la paix et de la cohésion nationale… « en Libye. De son côté M. Messahel, tout en réitérant la position de l’Algérie en « faveur d’une solution politique basée sur le dialogue inclusif et la réconciliation nationale, en dehors de toute ingérence étrangère «, a rappelé que « l’Accord politique libyen reste le seul cadre de règlement à cette crise, et qu’il appartient aux seuls Libyens d’apporter tout amendement pouvant permettre de surmonter les divergences actuelles «. C’est sans doute pourquoi aussi , le président congolais, au nom de l’Afrique a exhorté les libyens «(…) au sursaut, à tout mettre en œuvre pour dépasser les clivages, vaincre les égoïsmes individuels et partisans, pour donner la priorité à la Libye, que le peuple de ce pays souhaite, en paix, réconciliée et plus forte «. a partir de la même tribune, le même appel a été lancé par le président de la Commission de l’Union africaine : «Nous vous appelons à unir vos rangs pour sauver votre peuple de ses souffrances communes, pour conjuguer nos efforts communs, pour imposer vos intérêts communs. La solution de la crise libyenne ne se réalisera jamais que par le consensus, la réconciliation entre tous et la participation et l’implication de tous», a estimé Moussa Faki Mahamat. Reste à se demander quel écho susciteront ces appels auprès des libyens. Répondront-ils favorablement à la convocation à Addis-Abeba, à une date à déterminer, d’une réunion de réconciliation nationale, permettant de la sorte à l’Afrique d’imposer sa voix sur la question libyenne alors qu’elle a été ignorée en 2011 ? Attendons pour voir. Mais une chose est sure : Le rejet de l’Afrique et des pays voisins de la Libye de toutes ingérences extérieures dans les affaires libyennes n’est pas pour plaire à ceux qui se sont érigés en « tuteur « de chacune des parties libyennes prenante au conflit. Or il est certain que la multiplication d’acteurs et d’intervenants étrangers ne fera que complexifier davantage la crise , d’autant que leurs agendas sont loin d’être aussi clairs que celui de l’Afrique ou de l’Algérie .

Nadia K.