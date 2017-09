Irak : Ajournement du référendum sur l’indépendance : Les Kurdes rejettent l’appel de la Ligue arabe

Les autorités du Kurdistan irakien ont annoncé samedi qu'elles maintenaient le référendum prévu le 25 septembre sur l'indépendance de leur région, malgré des appels de la Ligue arabe à l'ajourner. Le secrétaire général de la Ligue, Ahmed Aboul-Gheit, a rencontré à Erbil (nord) le président du gouvernement régional kurde, Massoud Barzani, lui faisant part de sa «préoccupation», a indiqué la Ligue dans un communiqué. Il a exhorté son hôte à ajourner ce référendum et à ouvrir un dialogue avec Baghdad sous les auspices de la communauté internationale. Mais, selon ce communiqué, M. Barzani lui a répondu par la négative, indiquant que la décision d'organiser le référendum était celle «du peuple du Kurdistan et de tous les partis politiques de la région».

Le dirigeant kurde a redit que le scrutin aura lieu le jour dit, expliquant notamment que le pouvoir central irakien n'avait pas respecté ses obligations envers la Constitution, ainsi que les partenariats et les accords conclus auparavant entre Erbil et Baghdad.

Un peu plus tôt dans la journée, M. Aboul-Gheit avait rencontré à Baghdad le Premier ministre irakien Haïdar al-Abadi, confirmant la volonté de la Ligue arabe de préserver l'unité du pays et de relancer le dialogue entre les deux parties. Baghdad considère ce référendum comme «anticonstitutionnel et illégal». Ce scrutin est également critiqué par des pays voisins tels que l'Iran et la Turquie qui comptent une importante minorité kurde sur leur territoire. (APS)