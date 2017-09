Sahara Occidental occupé par le Maroc : L’Unicef assure les fournitures scolaires pour les enfants réfugiés sahraouis

Le Fonds de l'Onu pour l'enfance (Unicef - Algérie) a pris en charge les besoins en fournitures scolaires, de différents paliers, des enfants réfugiés sahraouis pour l'année scolaire 2017-2018, a annoncé hier le bureau de l'agence onusienne.

«L’Unicef Algérie soutient la rentrée scolaire des enfants refugies sahraouis dans le cadre de sa réponse humanitaire en direction des enfants vivants dans les camps de réfugiés Sahraouis à Tindouf, le bureau de l’Unicef apporte une aide constante et continue depuis plusieurs années au secteur de l’éducation et de la santé (au profit des réfugiés)», a indiqué le Fonds dans un communiqué. Précisant que pour l’année scolaire 2017-2018, l’Unicef fourni, plus de 235.000 cahiers, 50 000 crayons et autres fournitures nécessaires pour les écoliers, la même source a ajouté que «ces fournitures couvriront les besoins de tous les élèves de différents paliers».

Par ailleurs, suite aux intempéries que les camps des réfugiés ont subi durant l’année 2017, l’Unicef avec l’appui financier du Bureau de la Commission européenne à la Protection civile et Operations d'aide humanitaire européennes (ECHO) et du Gouvernement Italiens «plusieurs écoles ont été réhabilitées pour permettre d’améliorer les conditions de scolarisation des enfants et des adolescents sahraouis, vivant dans les camps de réfugiés...», souligne le communiqué.

Une cérémonie, en présence d'une délégation de l'Unicef, est prévue mardi prochain dans le camp de réfugiés de Smara en vue de lancer le début de l’année scolaire, a conclu la même source. (APS)