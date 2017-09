Basket, Euro-2017 (messieurs) 8e de finale : Qualification inattendue de l’Allemagne et de la Grèce

Les sélections d'Allemagne et de Grèce se sont qualifiées, contre toute attente, aux quarts de finales de l'Euro de basket-2017, en éliminant, respectivement, la France et la Lituanie, en huitièmes de finale, samedi à Istanbul. Face aux Français qui étaient montés sur le podium lors des trois dernières éditions (argent en 2011, or en 2013 et bronze en 2015), les Allemands ont couru à la qualification, après le score en première mi-temps (-10), le temps que Dennis Schröder trouve le rythme. Muet pendant 18 minutes, le meneur des Atlanta Hawks a fini avec 21 points (un de moins que son coéquipier Daniel Theis) et 8 passes décisives. En tête de 9 points à deux minutes de la fin, les Allemands ont maté la révolte des Français sonnée par Evan Fournier (27 points). Ils affronteront l'Espagne ou la Turquie en quarts. De son côté, la Grèce qui n'avait pas fait forte impression au premier tour, perdant trois matchs contre la Slovénie, la Finlande et la France, s'est retrouvée grâce à son duo d'arrières Kostas Sloukas et Nick Calathes (21 et 14 points) et à une défense hermétique. Elle s'est imposée finalement (77 à 64) face à la Lituanie, finaliste des deux dernières éditions et qui a pris un mauvais départ (-8 après le premier quart-temps) pour ne jamais pouvoir revenir. Le Prochain adversaire des Grecs, la Russie ou la Croatie. Pour sa part, l'Italie a stoppé la Finlande (70-57), surtout grâce à Marco Belinelli qui a été un leader efficace pour la «Nazionale» (22 points), au contraire de la révélation du tournoi, Lauri Markkanen (20 ans), passé à côté du match (4 points). Pour jouer sa première demi-finale depuis 14 ans, l'Italie devra battre la Hongrie ou, plus probablement, la Serbie. La Slovénie, une des deux équipes invaincues du premier tour avec l'Espagne, a poursuivi son sans faute remportant son sixième match d'affilée sans aucune difficulté face à l'Ukraine 79 à 55. Le meneur Goran Dragic a été maladroit (5 points à 2 sur 12 au tir), mais l'Américain naturalisé Anthony Randolph a pris le relais (21 points). Les Slovènes seront favoris face à la Lettonie ou au Monténégro en quarts.