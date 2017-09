Supercoupe du Qatar : Bounedjah et Hamroun offrent le trophée à Al Sadd

Les attaquants algériens d'Al-Sadd, Baghdad Bounedjah et Jugurtha Hamroun, ont admirablement bien lancé leur nouvelle saison dans le championnat qatari, respectivement avec un triplé et un penalty transformé en finale de la Supercoupe locale, remportée samedi soir contre le club d'Al Duhail (4-2). L'ancien fer de lance de l'USM El Harrach (Ligue 1 algérienne) et de l'Etoile Sportive du Sahel (Tunisie) avait ouvert le score dès la 4e minute, sur une belle passe de son compatriote Hamroun, avant de revenir à la charge un quart d'heure plus tard pour doubler la mise sur un magnifique service de l'Espagnol Xavi Hernandez, qui l'a également servi sur le troisième but, à la 69e. Bounedjah, intenable dans ce match ne s'est pas contenté de ce «hat-trick», puisqu'il a provoqué un penalty à la 76e minute, en laissant à son compatriote Jugurtha Hamroun le soin de le transformer, pour une victoire finale (4-2). La Supercoupe du Qatar, dénommée «La Sheikh Jassim Cup» oppose le vainqueur du Championnat au vainqueur de la Coupe. Cette année, elle a mis aux prises le champion Lekhwiya (qui a entre temps fusionné avec Al Jaish pour devenir Al Duhail), et Al Sadd, vainqueur de la Coupe.