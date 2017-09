Eliminatoires de Coupe du monde-2018 : La Fédération burkinabè de football juge illégale une décision de la FIFA

La Fédération burkinabè de football (FBF) a jugé samedi «illégale et entachée d'excès de pouvoir» la décision du Bureau des qualifications de la FIFA de faire rejouer la rencontre Sénégal-Afrique du Sud (1-2) en 2016, alors que la sélection du Burkina Faso se trouve actuellement à la tête de ce groupe, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde qui se jouera en Russie en 2018. Dans un communiqué, la FBF dit qu'il est «incompréhensible que la décision du Bureau des qualifications intervienne dans un contexte où une équipe du groupe considérée à tort ou à raison comme favorite se trouve dans une posture difficile». «En atteste la prise de décision le lendemain de la double confrontation Burkina-Sénégal. Pis, que le match soit prévu à l'issue de la 6e journée comptant pour la qualification», selon le communiqué. «Nous estimons sans ambages que la décision du Bureau des qualifications est de nature à favoriser une équipe du groupe et brime donc des équipes comme celles du Burkina Faso, du Cap Vert et même de l'Afrique du Sud qui n'a aucunement perdu tout espoir de qualification», affirme l'instance de football du Burkina Faso. Pour conclure cette correspondance adressée à la FIFA, la FBF espère que la décision de cette dernière «nous fera l'économie d'une saisine du Tribunal arbitral des sports (TAS) de Lausanne». Les Etalons du Burkina Faso ont fait mardi match nul (2-2) contre les Lions du Sénégal à Ouagadougou. Les deux équipes avaient fait jeu égal (0-0) à Dakar samedi passé. Au terme de cette quatrième journée, le Burkina Faso reste en tête du groupe D avec 6 points +2 suivi du Cap-Vert 6 points -2, du Sénégal 5 points +1 et de l'Afrique du Sud 4 points -1. Mais cette décision de la FIFA vient relancer le Sénégal qui avait presque perdu espoir dans cette compétition.