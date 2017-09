Nabil Neghiz, entraîneur du NAHD : « Satisfait de mes joueurs »

Votre équipe a été tenue en échec face à l'USMA. Cela vous inquiète-t-il ?

Certes, on a évolué à domicile, mais, il s'agit d'un match derby face à un adversaire qu'on ne présente plus, l'USM Alger. Il est vrai que mon équipe n'a pas gagné. Toutefois, je dis que je suis vraiment satisfait de la production de mes joueurs, et par conséquent de mon équipe dans son ensemble. La prestation de mes poulains me permette de rester serein et d'entrevoir l'avenir sous de bons auspices.



Qu'est-ce qui a manqué au Nasria dans ce match pour gagner ?

Franchement peu de choses. On a mené au score. L'USMA a égalisé à un quart d'heure de la fin. Mes joueurs se sont donnés à fond du début jusqu'à la fin de la rencontre. Ils se sont appliqués et sont restés bien en place durant tout le match. On a manqué certaines occasions qu'on pouvait matérialiser en but. Il manquait franchement un peu de chance pour y parvenir. Dans le temps additionnel, Ardji avait, par exemple, le but au bout du pied. Hélas, Zemmamouche s'est interposé avec brio pour annihiler le but.



Une défaite et un match nul après deux journées de championnat. Ne craigniez-vous pas que le doute s'installe dans le groupe ?

Franchement, non. La victoire viendra bien lors des prochains rendez-vous. Et on espère que cela surviendra le plus tôt possible. Ce qui me rassure, c'est de constater que mon équipe est en nette progression et s'améliore donc de match en match. Elle est plus rassurante et maitrise mieux son sujet. Face à l'USMA, la rencontre a été difficile pour les deux équipes, et mes joueurs se sont très bien comportés. Je salue leur bonne prestation malgré le match nul et je leur dis bravo pour les efforts fournis. Je suis satisfait de leur rendement. J'ai la ferme conviction qu'on réalisera Inchallah une bonne saison. Je ne suis pas inquiet parce que nous avons établi un programme ficelé que nous veillerons à respecter afin d'espérer atteindre nos objectifs. On dispose d'un groupe de qualité, qui est à notre écoute et qui dispose d'une marge de progression assez intéressante.

Mohamed-Amine Azzouz