Oran-Tlemcen-Blida-Constantine : vaste opération de toilettage

Le coup d’envoi d’une vaste opération de toilettage de la ville d’Oran a été donné hier avec la mobilisation d’importants moyens humains et matériels, a-t-on constaté. Le quartier El Othmania (ex-Maraval) a été le premier site touché par cette campagne devant se dérouler chaque week-end dans différents quartiers d’Oran.

Ce quartier fait partie des 81 «points noirs» recensés dans ce registre à travers le territoire de la wilaya, a souligné le wali, en marge d'une visite sur les lieux. «Nous avons mobilisé de gros moyens avec pas moins de 500 camions et plus d’une centaine d’engins pour réussir cette grande opération de toilettage d’Oran, car il s’agit de rendre à cette ville sa beauté», a-t-il ajouté. Cette campagne d’envergure avait été entamée vendredi, au niveau de certains axes routiers d’El-Bahia, rappelle-t-on. Le wali a, par ailleurs, souligné l’intérêt particulier accordé à la réhabilitation de l’environnement à Oran, un des secteurs essentiels dans toute opération de développement. Dans ce sens, il a rappelé que l’opération de toilettage ne devra pas concerner uniquement les axes routiers et les zones urbains, mais aussi tout le littoral d’Oran. A ce titre, il a rappelé qu’une action dans ce sens, effectuée il y a quelques semaines, a permis de collecter pas moins de 1.500 sacs de bouteilles au niveau de la plage les Andalouses, une action qui devrait être suivie par d’autres du genre. Un projet de récupération et de recyclage du verre sera lancé prochainement par la wilaya d’Oran en collaboration avec la société de production d’emballage en verre «Alver», filiale du groupe Saint Gobain (France), a-t-on appris lors d’une sortie de travail du wali. Ce projet sera lancé après finalisation de la phase d’étude en passe d'être initiée, a-t-on précisé

Une étude portant sur le projet d’extension de la place du «1er-Novembre» au centre-ville d’Oran sera lancée prochainement, a annoncé samedi le wali, Mouloud Cherifi. Dans une déclaration à l’APS, le wali a indiqué qu’une rencontre sera tenue prochainement pour débattre des caractéristiques de ce projet et des offres d’étude. M. Chérifi a ajouté que l’extension de cette place historique où est érigée une stèle de l’Emir Abdelkader atteindra le boulevard de l'ALN (ex-Front de mer) d’Oran. Le transfert du centre territorial d'information de la 2e Région militaire situé à la place du «1er-Novembre» vers «hai El Othmania» (ex-Maraval) a permis d’adopter ce projet citadin, qui prévoit un nouveau espace surplombant le bassin méditerranéen. Le projet permettra d’intégrer le site de «Châteauneuf» qui renferme le monument historique du Palais du Bey au tissu urbain du centre-ville, surtout que ce bâtiment a été édifié pour être un hôtel haut standing puis reconverti en édifice public communal. Ce projet coïncide avec la réception attendue du projet de restauration de la mairie d’Oran située à la place «1er- Novembre» dont les travaux se poursuivent par des entreprises spécialisées. A noter que cette place appelée auparavant «Place d’armes» au cœur d’Oran donnant sur le théâtre régional «Abdelkader-Alloula» et la maison de la presse est traversée par le tracé du tramway. (APS)

---------------/////////////////

Tlemcen

Grande mobilisation

Une vaste opération de nettoiement des rues et principaux quartiers de la commune de Tlemcen a été lancée, hier, avec la participation des secteurs des différentes directions et autres institutions, a-t-on constaté.

Le président de l’APC de Tlemcen, Abderafik Khouani, a indiqué à l’APS que cette opération cible, dans une première étape, les quartiers Boudghène, El Kerz, Rahina, Sidi Lahcène, Abou Tachfine et certaines cités environnantes, avant de toucher le reste des quartiers de la ville, programmés pour les semaines à venir.

Près de 150 agents, relevant de plusieurs secteurs, prennent part à cette opération de toilettage, à l’instar des travaux publics, ceux de l’hydraulique, des services de nettoiement de la commune, de l’Algérienne Des Eaux et de l’antenne locale de l’Office national de l’assainissement (ONA).

Tous les moyens matériels, dont des camions, des rétrochargeurs, des citernes d’eau et autres engins de nettoiement ont été mobilisés pour la réussite de cette opération. Le même élu a expliqué que cette campagne de volontariat a précédé celle ayant touché récemment les quartiers de la ville de Maghnia et ce, sur instruction du wali quant à l’organisation de campagnes similaires, chaque week-end, à travers l’ensemble des communes de la wilaya, pour créer un environnement propre. (APS)

---------------/////////////////

Blida

Enlèvement de 460 tonnes de déchets

Une levée de plus de 460 tonnes de déchets a été réalisée, à Blida, suite à une campagne de nettoyage et d’embellissement lancée, hier, par les autorités locales. Selon le chef du cabinet de la wilaya, Aït Ahmed Mohamed-Tahar, cette campagne d’envergure a profité à 13 sites des quartiers et cités populaires de Blida, dont Abouri, Ramoul, Brakni, 24-Février, El Mouz, Djilali-Bounaàma et les 128 logements de Ben-Boulaid, en plus de places publiques et des entrées de la ville, au niveau desquels il a été procédé à une levée globale de plus de 460 tonnes d’ordures, acheminées vers différents Centres d’enfouissement technique des déchets (CET) de la région.

L’opération a mobilisé d’importants moyens matériels et humains, dont près de 110 machines et matériaux divers relevant des entreprises publiques Mitidja Nadhafa, Hadaik et Inara, les CET et autres directions exécutives concernées (travaux publics, logement, environnement, et ressources en eau), avec la contribution d’entreprises privées et d’industriels de la wilaya.

Prés de 700 personnes, entre citoyens anonymes et représentants de la société civile, ont pris part à cette campagne, ayant coïncidé avec le week-end, selon les données fournies par la wilaya.

L’opération a été accompagnée par une large campagne pour l’éradication du commerce anarchique, menée par la Direction du commerce de la wilaya, qui a lancé en parallèle une action de sensibilisation des commerçants réguliers, sur l’impératif de libérer les trottoirs et les rues de leurs marchandises. (APS)

---------------/////////////////

Entretien des réseaux de voirie à Constantine

Éradication de trois points noirs

Trois points noirs favorisant le risque des inondations par ruissellement des eaux pluviales à Constantine seront éradiqués «avant l’arrivée des premières précipitations», a indiqué hier le chef de l’exécutif local, Abdessamie Saâdoune. Au cours d’une visite d’inspection consacrée au secteur de l’environnement et celui des ressources en eau, le wali a instruit à l’effet de procéder à l’éradication des points noirs localisés dans la cité Bentellis, celle de Boussouf et au quartier Zouaghi, au niveau du terminus de la station du tramway, des zones inondées par la stagnation des eaux pluviales, lors des dernières pluies orageuses qu’a connues la ville. Il a, dans ce contexte, instruit les responsables concernés à l’effet «d’engager d’ores et déjà» les opérations qui s’imposent, entre autres, l’augmentation du diamètre de certaines canalisations et les curage et nettoyage des avaloirs pour éliminer «toutes les contraintes et défaillances techniques» constatées. Insistant sur «une meilleure canalisation des eaux pluviales», le wali, qui a procédé au lancement des travaux d’un collecteur des eaux pluviales à la gare routière Est, a mis l’accent sur l’importance «de préparer la ville pour la saison des pluies» avec l’objectif «de limiter et circonscrire toute inondation due aux intempéries». Sur le chantier de calibrage d’Oued Rhumel, sur 11,72 km le chef de l’exécutif local a donné un délai de 10 jours à l’Office national d’irrigation et de drainage -réalisation et ingénierie- (ONIDri) pour renforcer en moyens humains et matériels le chantier de réalisation de près de 3 km de canalisation qui accuse «des retards considérables», selon les responsables du secteur. Selon les explications fournies sur place, le projet de rééquilibrage du Rhumel, scindé en deux lots, a atteint dans son premier lot (près de 9 km), confié à l’entreprise coréenne Daewoo un taux de réalisation avoisinant les 95%’ alors que celui confié à l’ONIDri affiche 5%. (APS)