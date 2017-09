Sidi Bel-Abbes : Intenses préparatifs

Une autre phase est entamée, celle de l’étude des candidatures par les différentes formations politiques en lice pour ces élections locales. Des réunions sont tenues pour dégager le profil notamment des têtes de listes des APC et de l’APW dans la perspective d’accrocher l’électeur ou encore le citoyen à l’écoute de cette opération de prospection et de sélection et surtout exigeant quant au choix de ses représentants. Au FLN, la lutte semble ardue devant le nombre impressionnant des candidatures et la diversité de sensibilités relevées dans les rangs de ce Parti fortement ancré dans la région. Autant de spéculations sont entretenues ça et là mais aucune information n’a filtré sur au moins le candidat devant conduire la liste de l’APC du chef-lieu ou de l’APW face à l’importance des missions de ces institutions démocratiques de base.

Une chose est certaine : point de sollicitation des compétences en dehors du circuit interne pour quelque part marginaliser les bonnes volontés se trouvant dans l’université et le mouvement associatif par exemple. Selon quelques indiscrétions, les listes préliminaires ont été transmises déjà au bureau politique mais non encore adoptées au des réserves formulées, notamment le maintien des anciens dans la présélection. Le jeu reste très serré pour permettre une ouverture sur la société à l’effet de mieux saisir ses préoccupations et de se conformer aussi aux orientations de la direction politique.

Pour sa part, le RND conforté relativement par les résultats des législatives puisqu’il a décroché deux sièges sur les huit à pourvoir, a en revanche ratissé large pour prendre langue avec quelques médecins, informaticiens, juristes et autres spécialistes… «La tendance est à la sollicitation pour justement tenter efficacement d’impliquer l’élite autour du développement de cette région. Nous avons de l’ouverture de notre Parti sur son environnement, une alternative», souligne avec force le député Yahiaoui Bousmaha qui devait insister sur le travail de proximité réalisé durant la période d’été.

Le fait saillant lors de cette phase préparatoire réside sans doute au niveau de l’activisme du FFS timidement implanté dans la wilaya pour réaliser une éventuelle percée. L’appel a été lancé en direction des hommes de culture et des anciens de Bel-abbès comme pour raviver un sentiment de nostalgie. La recette semble appropriée pour mobiliser la place publique et susciter même des commentaires. «On ne veut pas de nous dans les autres formations et on désire tant apporter à notre si attachante cité…», déclare avec regret, un postulant.

La même dynamique est observée au sein de TAJ ou de HMS, ces deux autres partis qui se déploient au quotidien et occupent déjà le terrain. Bref, la tension monte et les rivalités se manifestent déjà avant même le coup d’envoi de la campagne électorale qu’on souhaite être à la hauteur et en prise avec la réalité de cette wilaya en mutation. Une mutation à accompagner pour se consacrer par la suite à la dynamisation de l’investissement productif, générateur de richesses et créateur d’emplois. Et c’est là immanquablement l’enjeu du contexte et priorité exprimée à la fois l’organisation de ces consultations locales. Des consultations certes pour consolider un processus démocratique et renforcer une option de décentralisation mais aussi donner un nouvel élan à l’économie locale…

Au plan organisationnel, la machine est déjà mise en marche pour la réactualisation du fichier électoral et la préparation du futur scrutin au gré du dispositif mis en place. Un dispositif arrêté âpres des rencontres avec les représentants des communes et les responsables de l’administration locale.

A Bellaha