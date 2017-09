MSP : concrétisation de la démocratie

Le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abdelmadjid Menasra, a indiqué à Constantine que sa formation politique participera aux prochaines élections locales, prévues le 23 novembre prochain, «pour poursuivre la concrétisation du processus électoral démocratique». S’ exprimant, au palais de la culture Mohamed-Laid Al Khalifa, au cours d’ une rencontre régionale regroupant les membres de 9 commissions électorales MSP des wilayas dans l’ Est du pays, le président du MSP a indiqué que sa formation politique présentera pour la prochaine échéance électorale «une liste compétitive composée de 30 % de jeunes compétents et habilités à convaincre les électeurs à travers des programmes locaux au service du citoyen». Menasra a estimé que dans le contexte difficile que vit le pays, «des parties œuvrent à perturber le prochain rendez-vous électoral», affirmant que «le terrorisme universel œuvre à conduire le pays dans un bourbier meurtrier». Le président du MSP, souhaitant l’ouverture d’un débat autour des codes de la commune, de la wilaya et de la fiscalité locale, a souligné que sa formation politique «compte sur les citoyens pour préserver le pays». Appelant à l’organisation d’élections «équitables qui permettent une alternance pacifique aux assemblées locales et consolident ses prérogatives», M. Menasra a indiqué que sa formation politique «traitera avec tout le sérieux les prochaines échéances électorales». Il a ajouté que «le MSP ne déviera pas de sa ligne et luttera politiquement et pacifiquement pour combattre les tentatives appelant au boycott, au chaos et au terrorisme».