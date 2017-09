Commission nationale de préparation et d’organisation des élections, M. Derbal : « volonté pour la tenue d’un scrutin propre »

Trois sessions de formation des membres de la HIISE se tiendront prochainement à Alger, El Oued et Skikda avec la collaboration des experts du ministère de l’Intérieur

La Haute instance indépendante de surveillance des élections positive le «soutien» du gouvernement à son égard et le considère comme un signe d’une « volonté « politique de la part des autorités pour la tenue des élections locales propres et transparentes, a indiqué son président sur les ondes de la radio nationale.

Dans le programme du gouvernement, adopté mercredi dernier, en Conseil des ministres, tout un chapitre est consacré à la tenue des élections locales du 23 novembre avec l'engagement de l'exécutif à mettre en place toutes les conditions matérielles et politiques pour un déroulement serin du scrutin. A ce sujet, M. Abdelwahab Derbal a souligné que l’instance de surveillance est en besoin d’«un soutien humain, logistique et juridique pour accomplir sa mission dans des conditions idéales». «Le processus de surveillance commence à partir des textes juridiques à la proclamation des résultats» a-t-il expliqué en mettant également en relief le rôle des partis politiques dans la réussite de la consultation du 23 novembre. En prévision de ce rendez-vous, trois sessions de formation des membres de la HIISE se tiendront prochainement à Alger, El Oued et Skikda, avec la collaboration des experts du ministère de l’Intérieur, notera encore M. Derbal qui ajoute à ce propos que «l'année 2018 sera celle de la formation».