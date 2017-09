Eclairage : Lignes rouges

Essentiellement dépendante des fluctuations du prix du baril de pétrole, l'économie algérienne a fini par être rattrapée par les effets d’une crise financière préoccupante. Ce sont les termes utilisés par le Premier ministre pour expliquer la complexité de la situation et les difficultés à venir. Les chiffres avancés par M. Ahmed Ouyahia, sans tergiversation aucune, la donne ne le permet pas d’ailleurs, sont révélateurs de perspectives loin d’être aisées pour les Algériens. Cette crise «s’annonce durable, car rien ne prévoit, à court et moyen termes, un redressement sensible des prix du pétrole», a-t-il averti. Si au plan extérieur, notre pays «demeure économiquement souverain», grâce à son faible niveau d’endettement, moins de 4 milliards de dollars, et ses réserves de changes qui lui permettent encore de résister, au niveau interne, le contexte est tout autre. Le Premier ministre indique à ce propos que la situation des finances publiques est «préoccupante», l’État ayant épuisé son épargne interne conséquemment au recul de la fiscalité pétrolière et donc, aux déficits budgétaires itératifs et conséquents. Le recours excessif à l’épargne du Trésor domiciliée au Fonds de régulation des recettes a conduit à son épuisement total, en février 2017. Plus encore, révèle M. Ouyahia, toutes les autres ressources complémentaires mobilisées par le Trésor public, au courant de ces deux dernières années, ont connu le même sort sachant que cette tendance au creusement du déficit global du Trésor et à l’érosion des ressources du Fonds de régulation des recettes, a été entamée en 2015. Aussi, «la situation demeure extrêmement tendue au niveau du budget de l’État». Si l’année 2017 sera «clôturée avec des difficultés réelles», l’année prochaine «s’annonce plus complexe». Les réserves de l’Algérie sont en contraction continue, passant de 193 mds de dollars, en mai 2014, 108 mds à fin juin 2017 pour atteindre 105 mds de dollars en juillet 2017, soit une baisse de trois milliards en un mois, ce qui est énorme. Une situation qui aura de lourdes conséquences sur les finances publiques, en ce sens qu’elle « rendra difficile l'atteinte des équilibres budgétaires en 2017 et en 2018, admet le gouvernement. Le soutien financier tel qu’il est appliqué actuellement n’étant plus soutenable pour l’Etat, il s’agira par conséquent, d’implémenter une trajectoire budgétaire sur la base d’ajustements conséquents, notamment au plan des dépenses. Dans ce cadre, la réforme préconisée doit impérativement introduire les mesures qui concourent à la soutenabilité de ce cadrage, et qui soient en adéquation avec les objectifs économiques du pays. La piste de l’endettement extérieur étant exclue sur instruction du Chef de l’Etat, l’essentiel de l’effort impose également d’orienter l’action vers le redressement des finances publiques et la mobilisation de ressources alternatives temporaires pour parer à l’urgence et permettre, par la même occasion, la mise en place des instruments nécessaires à ce redressement. Et c’est à juste titre d’ailleurs que le plan d'action du gouvernement a prévu une série de mesures destinées à améliorer la gouvernance financière du pays, à travers la modernisation de l'administration des finances, du secteur bancaire et du marché financier. Dans cette optique, le FMI avait souligné, en mars dernier, la nécessité que le redressement des finances publiques soit inscrit «dans la durée» et que «les politiques monétaire et financière soutiennent ces réformes».

D. Akila