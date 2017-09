Souk-Ahras : Création de trois zones d’activités

La stratégie des responsables locaux dans la wilaya de Souk-Ahras dans le domaine d’investissement a permis la création de trois zones d’activités, destinées à abriter des projets d’investissement, créatrices de richesses et d’emplois, a-t-on appris samedi dernier, auprès des services de la wilaya.

Il s’agit de la zone d’activités de la commune frontalière de Sidi Fredj, s’étendant sur 20 hectares avec 54 lots et qui pourra faire l’objet d’une opération d’extension et celle de Debidiba dans la localité d’Oued Keberit, érigée sur 40 hectares, a précisé la même source.

Il a été également procédé à la création d’une troisième zone dans la commune de Bir Bouhouche sur une surface de 30 hectares, qui a bénéficié d’une action d’extension, ce qui a permis d’encourager de nombreux investisseurs à lancer leurs projets, a ajouté la même source.

Des sites du domaine de l’Etat, situés dans les communes d’Oum El Adhaim (7 hectares) et de Fetouma Essouda dans la localité de Mechroha (4 hectares) ont été désignés pour abriter des projets d’investissement visant la création de richesses et d’emplois, tout en assurant des revenus pour certaines communes, a-t-on affirmé auprès des mêmes services.

«La stratégie d’investissement dans cette région a commencé à donner le résultat escompté avec la relance de l’investissement et la promotion des industries de transformation agroalimentaire et de services», assure la même source.

Depuis fin 2016, 76 projets d’investissement répartis entre autres sur le secteur de l’agriculture, l’industrie agroalimentaire, les services, le commerce, les matériaux de construction, la santé et le tourisme ont été validés dans la wilaya de Souk-Ahras.