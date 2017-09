Circulaire du Premier ministre : encourager la production nationale

Le Premier ministre, M. Ahmed Ouyahia, qui s’est engagé le 24 août dernier à faire bénéficier toutes les entreprises établies en Algérie de mesures «de facilitations et de soutiens sans aucune discrimination» vient de joindre l’acte à la parole.

M. Ouyahia a en effet instruit les ministres, les walis ainsi que les dirigeants des groupes industriels d’accorder une préférence à la production d’origine algérienne dans le cadre des commandes publiques. Cette instruction notifiée dans la correspondance n°13 datant de jeudi 7 septembre et publiée hier sur le Portail du Premier ministère se réfère à l’article 83 du Code des marchés publics qui, tel que promulgué en septembre 2015, accorde aux produits algériens une préférence pouvant aller jusqu'à 25% sur la totalité des offres soumises.

Cette instruction du Premier ministre s’inscrit indique-t-on de même source «dans le cadre de la volonté des pouvoirs publics d’encourager le développement des entreprises locales, publiques, privées où mixtes». Elle conforte également, a-t-on ajouté les efforts du gouvernement pour réduire la facture des importations des biens et services. Outre les membres de l’Exécutif et les gérants des groupes industriels, le SG de la Centrale syndicale UGTA ainsi que les responsables des organisations patronales ont été, eux aussi, rendus destinataires de l’instruction du Premier ministre relative au soutien de la production locale.

M. Ahmed Ouyahia exhorte également ces derniers en vue de contribuer à la vulgarisation du contenu de ladite instruction et «d’agir pour sa plus large mise en place par les opérateurs privés». Les entreprises algériennes, qu’elles soient du secteur public où privé sont «le levier du développement du pays», avait affirmé le Premier ministre lors de la rencontre du gouvernement avec ses partenaires sociaux économiques.

A rappeler que dans le communiqué final sanctionnant les travaux de cette rencontre, il est indiqué clairement que M. Ahmed Ouyahia a aussi tenu à rassurer ses partenaires de la haute considération que cultive le gouvernement «envers toutes les entreprises publiques, privées ou mixtes, qui constituent le support de la croissance, de la création d’emplois et de la diversification de l’économie nationale».



Cultiver des relations sereines avec les entreprises



Le Premier ministre avait en outre spécifié que le gouvernement ne ménagera aucun effort «pour améliorer le cadre de l’investissement, et pour cultiver des relations sereines avec les entreprises, dans le cadre de la loi».

Dans la même optique, la démarche du gouvernement telle qu’inspirée des orientations du Président de la République s’appuie, pour ce qui est du chapitre économique, sur l’impératif d’une dynamisation de la croissance et de la préservation de la souveraineté nationale et ce dans un esprit de solidarité collective doublée de la mobilisation de l’ensemble des potentialités dont dispose le pays.

L’objectif gagé n’est autre que de parvenir à maîtriser les conséquences de la crise financière, soit la baisse de la finance publique provoquée par la chute des prix du pétrole qui dure depuis plus de 3 années. Le Premier ministre avait d’ailleurs informé les participants à ladite rencontre du 24 août dernier «des tensions financières» auxquelles fait face le pays, ainsi que de la «Feuille de route» qui lui a été tracée par M. le Président de la République, en vue notamment de «mobiliser des financements internes non conventionnels, de maintenir le soutien à la croissance dans tous les secteurs, y compris l’industrie, les services et l’agriculture, de préserver et rationaliser la politique publique de justice sociale et de solidarité nationale».

L’instruction notifiée jeudi dernier par M. Ouyahia, où il est question de soutien à la production locale, se décrit à titre de mesure incitative à même de stimuler l’environnement entrepreneurial pour s’impliquer à bras-le-corps dans la dynamique de relance économique.

A ce propos, rappelons que lors du Conseil des ministres, qu’il a présidé mercredi dernier, le Chef de l’Etat, M. Abdelaziz Bouteflika avait appelé les travailleurs, chacun dans son secteur, à «redoubler d'efforts pour faire avancer les réformes destinées à moderniser la gestion du pays et notamment l'efficacité et la compétitivité de son économie pour offrir au pays des revenus substantiels à même de garantir, sur le long terme, la pérennité de la justice sociale et de la solidarité nationale».

