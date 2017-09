Khenchela : Remise des clés de 200 logements publics locatifs

Les clés de 200 logements publics locatifs (LPL) réalisés dans la commune de Bouhmama, wilaya de Khenchela, ont été remises jeudi à leurs bénéficiaires dans une ambiance festive, a-t-on constaté.

Lors d’une cérémonie symbolique d’attribution de 15 clés parmi le nombre global, organisée dans le cadre de sa visite de travail et d’inspection à la daïra de Bouhmama, le wali, Kamel Nouicer a indiqué que la wilaya de Khenchela possède un parc de logement «imposant» à travers les projets d’habitats réalisés et attribués et ceux en cours de parachèvement, rappelant que 1.000 habitations, tous segments confondus, ont été récemment attribuées. «L'opération d’attribution se poursuivra et répondra aux demandes exprimées de logement dans toutes ses formules», a-t-il assuré. Réitérant le maintien de l’action sociale, notamment dans son volet habitat, conformément aux orientations du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, le chef de l’exécutif local a annoncé que «prochainement 1 900 logements de différents segments seront attribués» dans la commune de Kaïs, deuxième plus grande commune après le chef-lieu de wilaya. La wilaya de Khenchela, dont les chantiers de l’habitat connaissent une réelle dynamique, est une des premières wilayas dont le programme AADL 2 (Agence nationale d'amélioration et de développement du logement) a été parachevé et attribué fin 2016, a-t-on rappelé.

Le chef de l’exécutif local a entamé sa visite de travail dans les communes de la daïra de Bouhmama par l’inspection de plusieurs projets d’alimentation en eau potable(AEP), de raccordement aux réseaux de gaz naturel et d’amélioration urbaine dans la commune de Chélia avant de visiter des chantiers d’habitat dans la localité de Bouhmama. (APS)