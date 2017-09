Wilaya d'Alger : La capitale s’équipe

Les membres de l’Assemblée populaire de wilaya (APW) d'Alger ont approuvé jeudi le budget supplémentaire de cette wilaya estimé à 110 milliards de dinars. Lors d'une session ordinaire, les membres de l'APW ont passé en revue le dossier du budget supplémentaire pour l'exercice 2017 estimé à plus de 110 milliards de dinars. Ce budget sera destiné à la réalisation de plusieurs projets dans différents secteurs. Le Wali d'Alger, Abdelkader Zoukh a annoncé que la session actuelle sera suivie par une autre, «probablement en octobre prochain», pour la présentation du budget de 2018 et l'évaluation du quinquennat passé de l'APW. M. Zoukh a fait savoir que «l'assainissement de la nomenclature budgétaire a permis de recouvrer 162 milliards de centimes qui seront consacrés à la réalisation de différents projets au profit des Algérois». Les élus ont approuvé également la mise à jour des statuts de l'EPIC «l'Office des parcs de sports et de loisirs de la wilaya d’Alger» après «la dissolution de l'Agence de promotion du parc les Grands Vents et le transfert de ses biens, droits et personnels vers l'Office des parcs des sports et de divertissement de la wilaya d’Alger». M. Zoukh a indiqué dans ce sens que «le parc des Grands Vents appartient désormais à la wilaya d'Alger alors que le parc de Ben Aknoun demeure encore sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche». «L'idée de confier la gestion du parc de Ben Aknoun à la wilaya d'Alger était pertinente mais n'a cependant pas été concrétisée et le dossier relève toujours des autorités compétentes», a-t-il ajouté. Par ailleurs, plusieurs élus ont fait part de leurs préoccupations, lors de cette session ordinaire, qui s'articulaient généralement sur l'aménagement urbain, le développement rural et l'habitat. Des efforts sont déployés dans ce domaine pour rattraper le manque enregistré dans différents secteurs.