Livraison de 1,6 million de logements avant fin 2019 : Le Gouvernement maintient son engagement

«Les efforts nécessaires seront investis pour achever, à la fin de l’année 2019, un ensemble de 1.600.000 logements en cours de réalisation par l’Etat, ou avec son concours, dans différentes catégories, allant du logement social locatif, au logement rural, à la location-vente, et au logement promotionnel public», souligne, notamment le plan d’actions du Gouvernement qui a été adopté, mercredi dernier, par le Conseil des ministres.

Le document mis en ligne sur le portail du Premier ministère, précise que «cet effort sera accompagné d’actions destinées à la diversification de l’offre de logement à travers l’adaptation des segments existants aux capacités financières de l’Etat ainsi qu’aux revenus des demandeurs, à la rationalisation des coûts de réalisation du logement public, et à la valorisation des missions de puissance publique, notamment en matière d’urbanisme». Entre 2000 et 2017, notre pays a, pour rappel, réalisé des avancées «exceptionnelles, matérialisées notamment par près de 3,6 millions de logements livrés et près d’un million de logements en cours de réalisation».

Le plan d’action du gouvernement présenté le 6 septembre lors de la réunion du Conseil des ministres, met également en exergue le fait que «le gouvernement maintiendra cet engagement, au double plan quantitatif et qualitatif pour résorber définitivement le déficit de logements dans le pays».



«Le logement promotionnel aidé relancé»



Dans ce contexte il y a lieu de retenir le fait que, outre la réalisation de programmes de logements sociaux locatifs et la poursuite de l’aide au logement rural, le Gouvernement compte également travailler à la réalisation de logements publics en faveur des populations à faibles revenus, en milieu urbain et rural, avec la participation financière des bénéficiaires. A ce titre, l’accent sera mis sur l’encouragement de la formule du Logement promotionnel aidé (LPA) avec l’implication des collectivités locales, comme le précise le document mis en ligne sur le site du premier ministère. Le logement promotionnel aidé est, faut-il le rappeler, un logement neuf réalisé par un promoteur immobilier, conformément à des spécifications techniques et des conditions financières définies. Il est destiné à des demandeurs éligibles à l’aide de l’État.

Ce segment de logements s’adresse à des postulants à revenus moyens et l’accès à ce type de logement est réalisé selon un montage financier qui tient compte notamment d’un apport personnel du bénéficiaire. Mais qui peut donc prétendre au logement promotionnel aidé (LPA) ? Il faut dire, d’emblée, que l’accès à ce programme est soumis à un certain nombre de conditions. En effet, toute personne qui possède, en toute propriété, un bien immobilier à usage d’habitation ; elle qui est propriétaire d’un lot de terrain à bâtir ou ayant déjà bénéficié d’un logement public locatif, d’un logement social participatif, d’un logement rural ou d’un logement acquis dans le cadre de la location-vente n’est pas concernée par le LPA. Il y va de même pour les bénéficiaires d’une aide de l’Etat dans le cadre de l’achat ou de la construction ou de l’aménagement d’un logement. Remarque importante à mettre en exergue, toutes ces exigences concernent, aussi, le conjoint du postulant. Il faut dire que c’est sous une «nouvelle forme» que le programme de logement promotionnel aidé sera relancé, comme souligné d’ailleurs mardi dernier par le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville. En effet, M. Abdelwahid Temmar qui s’exprimait lors d’une visite de travail et d’inspection qu’il a effectué dans la wilaya de M’sila, a mis en évidence le fait que cette nouvelle formule tiendra compte «des insuffisances relevées lors de sa mise en œuvre durant les années passées mais aussi des préoccupations exprimées par les souscripteurs et les promoteurs immobiliers».

Dans cet ordre d’idées, le ministre a assuré que «les actes de propriété seront à l’avenir remis dans des délais courts pour les propriétaires ayant satisfaits aux conditions légales exigées». A noter, M. Abdelwahid Temmar s’est longuement exprimé sur «l’encouragement des pouvoirs publics au logement promotionnel, à travers des avantages accordés aux promoteurs en matière d’accès au foncier». Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a, d’autre part, annoncé que des commissions seront, à l’avenir, créées pour prendre en charge cette formule de logement et juguler ainsi mes éventuels détournements.

Un régime incitatif pour l’investissement dans la réalisation du logement destiné à la location



Dans le plan d’action du Gouvernement devant être prochainement présenté devant les députés pour examen et vote, il est souligné aussi que le Gouvernement travaillera également à la mobilisation de nouvelles sources de financement pour la poursuite de l’effort public de réalisation de logements, y compris, des produits bancaires diversifiés et adaptés, l’épargne des demandeurs de logements, et les revenus de la gestion immobilière du patrimoine public.

«Les pouvoirs publics agiront aussi pour la dynamisation de l’activité immobilière à travers la promotion de partenariats publics/privés et la mise en place d’un régime incitatif pour l’investissement dans la réalisation du logement destiné à la location, notamment par le développement du marché locatif privé», indique la même source.

Par ailleurs et en ce qui concerne les logements inscrits dans le programme AADL, il est utile de rappeler que des contrats de «gré à gré simple» portant réalisation de 22.900 logements de type location-vente (AADL) ont été approuvés par le Conseil des ministres présidé mercredi dernier par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika. Il s’agit en fait de pas moins de cinq contrats devant couvrir la réalisation de logements à travers quatre wilayas du pays, à savoir Alger, Bejaïa, Guelma et Oran, où la demande est plus forte qu’ailleurs.

Soraya Guemmouri