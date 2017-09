LAGHOUAT : Plusieurs opérations de développement

Une série d’opérations de développement ont été retenues dans le secteur des ressources en eau dans la wilaya de Laghouat, à la faveur de la mobilisation d'une enveloppe de 900 millions DA, a-t-on appris des services de la wilaya. Parmi ces opérations, figurent la reconstruction de la partie effondrée du pont de Sidi-Hakoum à oued M’zi, ainsi que les travaux de réhabilitation de ses berges sur une longueur de 600 mètres linéaire (ML), et l’aménagement de l'oued situé à l’entrée de la ville d’Aïn Madhi, a-t-on précisé.

Il s’agit également de la réhabilitation du réseau d’assainissement qui a été dégradé suite aux inondations de septembre 2016 à travers les communes de Laghouat, Aflou, Ksar El-Hirane, Oued Morra, Hadji Mecheri, Bennacer Benchohra et Tadjemout, a-t-on fait savoir.

Le secteur prévoit, dans le même sillage, la rénovation du réseau d'AEP sur 980 ML dans les communes de Laghouat, Aflou, Tadjemout, Ksar El-Hirane et Bennacer Benchohra, ainsi que la réhabilitation de la station d'épuration des eaux usées implantée à Bennasser Benchohra.

Un plan à été mis en place, avec le concours de l'ensemble des secteurs concernés dans la wilaya, afin d’éradiquer les "points noirs" enregistrés notamment dans la ville de Laghouat, tout en assurant l’entretien et le curage périodique du réseau d’évacuation des eaux pluviales, signale-t-on. (APS)