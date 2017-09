M. Hocine Necib sur les grands projet de l’eau de Sétif : La sécurisation de l’AEP une priorité

En consacrant, depuis hier, deux jours aux grands projets de l’eau dans la wilaya de Sétif, M. Hocine Necib, ministre des Ressources en eau, accompagné du wali, du président de l’APW, des autorités civiles et militaires et des cadres du secteur, mesurait bien l’impact que devait produire une telle visite dans une wilaya où la pluviosité a toujours été faible et, partant, la nécessité de booster tous ces grands projets structurants qui s’inscrivent dans une dynamique d’hydro-solidarité entre les régions pluvieuses et celles qui le sont moins et de sécurisation de l’alimentation en eau potable.

Une visite d’autant plus importante qu’elle a été marquée par des décisions et des échéances du ministre qui est revenu sur un terrain qu’il connaît très bien autant pour ce qui est de ce grand projet structurant de l’aménagement des hautes plaines sétifiennes qui permettra de transférer annuellement sur les deux systèmes, un volume de 313 millions de m3 à partir des barrages d’Erraguène dans la wilaya de Jijel et d’Ighil Emda dans celle de Bejaia vers la wilaya de Sétif, que tous les autres grands projets d’alimentation en eau inscrits à l’indicatif de cette wilaya.

Dans ce contexte, le ministre consacrera une large part de son programme à ce projet hautement stratégique qu’est celui des grands transferts, soulignant l’impact qu’il est appelé à produire aussi bien en matière d’alimentation en eau de près de 1.800.000 habitants à l’horizon 2040, que sur le paysage agricole dont les rendements étaient liés jusque-là à la générosité du ciel et qu’un tel projet viendra métamorphoser avec l’irrigation de plus de 36.000 hectares de terres agricoles.

M. Necib se rendra d’abord sur les hauteurs de Ain Sebt dans la daira de Beni Azziz où il s’enquerra de visu de la situation qui prévaut au niveau de la galerie d’amenée d’eau qui reliera le barrage de Tabelout, un joyau en la matière de par sa conception et d’une capacité de 294 millions de m3, au barrage de Draa Ediss. Une galerie dont les travaux de creusement avaient fait l’objet d’un arrêt, rappelons-le, en 2014, après le creusement de 4,5 km suite à des contraintes géologiques et géotechniques et nécessitant des études complémentaires, de même que le recours à un tracé alternatif pour les 15 km restants.

Le ministre recevra dans ce cadre toutes les explications relatives à la mise en œuvre des solutions préconisées et à l’avancement satisfaisant des travaux de ce chantier, soulignant à propos des grands transferts que ce projet structurant qui relève d’une décision du Président de la République connaît un avancement satisfaisant et au vu du planning établi par l’ANBT, il sera livré dans moins d’une année. Il ajoutera, en passant au crible les différentes composantes du système de transfert : «Maintenant que toutes les contraintes sont levées, il faut aller vers une vitesse de croisière et gagner de maximum de temps possible».

Le ministre qui s’intéressera particulièrement au volet inhérent à l’alimentation des populations relèvera que seules 16 communes sont desservies quotidiennement et les 44 autres selon différentes plages horaires, établissant la nécessité de rattraper le retard, sachant de surcroît que les programmes lancés dont l’achèvement est prévu pour le mois de mars seront livrés progressivement et se traduiront par des améliorations constantes indépendamment de l’impact qui sera produit par les grands projets structurants.

Il passera en revue la situation qui prévaut sur le système de transfert Est et recevra toutes les explications nécessaires sur les barrages de Tabelout, un joyau en la matière, dont le taux de remplissage se fera sur 3 phases et celui de Draa Ediss vers lequel seront transférées 189 hm3 dont 40 pour le renforcement de l’eau potable en direction de 750.000 habitants et 1.149 hm3 pour l’irrigation de 20.000 hectares sur la plaine de BazerSakhra. La déviation de la RN 77, avec entre autres deux viaducs de 1.150 m et 910 m auxquels est imprimé un très bon rythme, sera un autre maillon fort de ce système.

Dans la commune de Ain Azelou où il se rendra dans l’après-midi il visitera un autre grand chantier d’alimentation des localités du sud de la wilaya pour un impact de 150.000 habitants, à partir des champs captants de Kherzet Youcef et Chaaba. Sur place, il instruira les responsables de l’ANRH et ceux de la DRE de procéder à une modélisation des ressources souterraines et à l’élaboration d’un schéma de redéploiement tendant à toucher le maximum de communes du sud de la wilaya afin de dégager l’excédent pour l’agriculture.

F. Zoghbi