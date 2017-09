Sécurité au travail : Plus de 2 millions de décès par an

2,78 millions de travailleurs décèdent chaque année d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Ces chiffres annoncés et établis par la Finlande, Singapour, l’UE et la Commission internationale de la santé au travail, avec l’appui de l’Organisation mondiale du travail, précisent que 2,4 millions de ces décès sont imputables aux seules maladies professionnelles.