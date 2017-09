Manque de main-d’œuvre agricole : La mécanisation une alternative

Les enjeux d’une politique de sécurité alimentaire et nutritionnelle en Algérie, l’intelligence collective et son service au profit d’une agriculture moderne ont été au centre des débats, hier, à l’occasion d’une conférence organisée par la fondation Filaha Innove.

Cette importante rencontre, qui s’est déroulée au Fayet Club à Alger, en présence d’éminents chercheurs et d’experts agricoles, a constitué une opportunité pour soulever plusieurs questions liées, notamment, à l’avenir de l’agriculture en Algérie. Intervenant à cette occasion, Amine Bensemmane, président du SIPSA-SIMA et du groupe de réflexion Filaha Innove (Grif), a tenu à souligner que cette rencontre vient à point nommé poser certaines problématiques en rapport direct ou indirect avec la sécurité alimentaire en Algérie, dans le sillage de la politique de renouveau agricole engagée par les pouvoirs publics. Mettant l’accent sur la 17e édition du Salon de l’élevage et de l’agroéquipement, il a fait savoir que «celui-ci se tiendra du 10 au 13 octobre prochain avec la participation d’environ 600 entreprises en provenance de 31 pays».

Il dira dans ce sens qu’après les Etats-Unis d’Amérique, la Tunisie sera cette année l’invité d’honneur. L’APA accompagne une trentaine d’entreprises tunisiennes en collaboration avec le ministère de l’Agriculture, de la Pêche et des Ressources hydriques tunisien au Salon.

Bensemmane a précisé que l’objectif de cet accompagnement est de leur permettre lors de rendez-vous b to b, de nouer des contrats d’affaires et de rencontrer de potentiels clients, distributeurs et ou partenaires pour investir dans l’un ou l’autre pays.

Pour les Tunisiens en Algérie et pour la partie algérienne en Tunisie, et pourquoi pas conquérir ensemble les marchés africains. Il a ajouté que «bien que l’Algérie et les pays africains connaissent ces dernières années un fort développement agricole, il y a en contrepartie un déficit énorme en termes de main-d’œuvre agricole. Un handicap qui interpelle à bien des égards l’urgence d’une mécanisation agricole incontournable susceptible d’accroître la production et d’améliorer le timing des opérations dans toutes les chaînes de valeur agroalimentaire».



Nécessité d’une intelligence intersectorielle



De son côté, Mohamed Hadj Kacem, le délégué général du salon SIAT en Tunisie à exprimé sa pleine satisfaction quant à la participation de son pays au salon sima-sipsa comme invité d’honneur, indiquant que cet événement constituera une opportunité pour nouer des contacts de partenariats entre les entreprises des deux pays. Tout en affichant la pleine disposition des entreprises tunisiennes pour apporter leur savoir-faire aux entreprises algériennes : «L’Algérie et la Tunisie sont condamnées à travailler ensemble et à renforcer leurs relations de partenariat dans les différents secteurs, notamment dans le domaine de l’agriculture», a-t-il estimé. D’autre part, l’expert et vice-président Grif Filaha Innove Hadj Henni, a fait une brève présentation de la problématique de passage de la dépendance à l’autosuffisance alimentaire, et sur l’intelligence collective, en indiquant que le fait qu’ils sont un groupe d'individus de réflexion pluridisciplinaire il y a donc une intelligence collective.

«Cette dernière, a-t-il précisé, devait se répercuter et deviendrait une intelligence intersectorielle». «C'est-à-dire dans chaque secteur on va créer des groupes de réflexion qui vont travailler et se concerter avec d’autres groupes» a-t-il dit, avant d’ajouter que ces groupes vont discuter du comment répondre efficacement aux différentes attentes rencontrées par les professionnels et acteurs de différents domaines et cela bien évidement à travers la recherche et une réflexion très approfondie.

Makhlouf Ait Ziane