Ouargla : Plus de 100 postes doctorants

Un total de 118 nouveau postes doctorants seront ouverts, au titre de la nouvelle saison universitaire 2017/2018, dans différentes spécialités d’enseignement à l’Université Kasdi Merbah (UKMO) à Ouargla, a-t-on appris samedi de l’administration de cet établissement d’enseignement supérieur. Ces postes de formation du 3ème cycle (Licence -master-doctorat) concernent les spécialités lettres et langues étrangères (23), sciences appliquées (14), mathématiques et sciences de la matière (15), les sciences économiques, de la gestion et sciences commerciales ( 21), sciences de la nature et de la vie (16), selon la même source. Il s’agit également de droit et sciences politiques (6 postes), sciences sociales et humaines (17) en plus des hydrocarbures et des énergies renouvelables (6), a-t-on détaillé. L’accès à ces postes ce fera sur la base d’un concours national qui sera organisé le 21 octobre prochain, selon la même source, toute en précisant que la réception des dossiers de candidature débutera à partir d’aujourd’hui à travers les facultés concernées, et se poursuivra jusqu’au 28 du mois courant. Des promotions totalisant 6.801 étudiants sont sortis à l’université de Kasdi Merbah à Ouargla au titre de la saison universitaire 2016 /2017, répartis sur 169 filières. Il s’agit de 3.917 étudiants au premier cycle (Licence), et 2.884 autres au deuxième cycle (Master). Cette institution universitaire compte plus de 25.000 étudiants, à savoir 55% dans le domaine des sciences et technologies, et 45 % répartis dans les autres filières.