Attentat contre le Siège de la Sûreté de wilaya de Tiaret : Arrestation de deux personnes

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, les forces de l'Armée nationale populaire, en coordination avec la Gendarmerie nationale, ont arrêté le 8 septembre deux personnes en liaison avec l'attentat terroriste contre le siège de la Sûreté de wilaya de Tiaret (2e Région militaire)», précise le communiqué. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et l'immigration clandestine, des détachements de l'ANP «ont arrêté huit immigrants clandestins de différentes nationalités en 3e et 4e Régions militaires», ajoute la même source. Au niveau de la 6e Région militaire, les éléments de l'ANP «ont intercepté dix contrebandiers et saisi deux camions, cinq véhicules tout-terrain, 21 tonnes de denrées alimentaires et 1.020 litres de carburant». D'autre part, les éléments de la Gendarmerie nationale «ont saisi 80 kg de kif traité à Tlemcen (2e RM)».