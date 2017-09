Littérature : décès de Kate Millett

Kate Millett, écrivaine et militante féministe américaine est décédée mercredi dernier à l'âge de 82 ans, ont appris les médias vendredi auprès de ses proches. L'écrivaine, intellectuelle cosmopolite connue pour «son style européen» a succombé à une attaque cardiaque à Paris, «une ville qu'elle adorait» selon ses amis. Kate Millett est devenue célèbre en 1970 lorsqu'elle a publié «La politique du mâle» (Sexual Politics), conçu à l'origine comme une thèse de doctorat et qui a ensuite servi de référence à tous les théoriciens des mouvements féministes. Elle y décrit une société patriarcale, s'en prend à la misogynie de romanciers tels que D. H. Lawrence, Henry Miller et Jean Genet et y critique les théories freudiennes. Née le 14 septembre 1934 dans le Minnesota, dans une famille catholique d'origine irlandaise, Kate Millett a étudié dans le Minnesota puis à Oxford, où elle s'est spécialisée dans la période victorienne de la littérature anglaise. De retour aux Etats-Unis, elle enseigne l'anglais, s'initie à la sculpture et, en 1961, va s'installer au Japon. Elle y rencontre le sculpteur Fumio Yoshimura, qui deviendra son époux. Elle a notamment publié Flying («En vol») puis un autre livre autobiographique, Sita.

Elle a également publié La Cave, méditations sur un sacrifice humain, et Iran, après s'être rendue dans ce pays en 1979 pour y soutenir les droits des femmes.

Son livre The Loony Bin-Trip (1990) est inspiré de son expérience personnelle en hôpital psychiatrique puisque, souffrant de troubles bipolaires, elle fut internée sans son consentement. Dans cet ouvrage, elle «a décrit les terribles effets que l'emprisonnement a eu sur son âme d'artiste, son esprit intellectuel», a commenté Phyllis Chesler, écrivaine américaine. (APS)