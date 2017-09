Concert «Moussika Dziria» à la salle Ibn Khaldoun : talents émergents

L’Agence algérienne pour le rayonnement culturel (AARC), l’Institut français d’Algérie et FGO-Barbara, établissement culturel de la ville de Paris, ont organisé vendredi soir, à la salle Ibn Khaldoun à Alger, un concert musical intitulé « Moussika Dziria « (musique algérienne), animé par six jeunes formations musicales en guise de show du dispositif d’accompagnement et de professionnalisation destiné aux groupes émergents de musiques actuelles.

Une formation composée d’ateliers collectifs et de sessions de coaching personnalisées a eu lieu en deux sessions. Elle a été bénéfiques pour six groupes algériens, de jeunes talents qui émergent, en provenance des quatre coins du pays, avec comme objectif de les permettre à développer leurs compétences et de progresser dans la conduite de leur projet musical. Cette formation englobera tous les aspects du travail de développement d’un groupe : interprétation scénique, technique vocale, production, stratégie de communication et de diffusion.

Intitulée «La musique, de la production à la scène», cette formation a été au profit de six groupes algériens émergents de différents styles et régions du pays. Ils représentent une palette variée des tendances musicales juvéniles actuelles ; The Pertur-Batteurs Band de la ville de Béjaïa, dans la spécialité percussions ; Dimastand de Béchar (Reggae, Diwane, dub, fusion) ; NR2 d’Alger (chanson à texte) ; Smoke de Constantine (jazz, funk, blues) ; Tissilawen de Djanet (blues touareg) et enfin, Clé 13 de Jijel (rock, fusion). Ces six groupes sont les lauréats sélectionnés dans la cadre d’un appel à candidature lancé le 15 mai dernier pour participer à la première formation «La musique, de la production à la scène», un dispositif d’accompagnement et de professionnalisation destiné aux groupes émergents de musiques actuelles.

Le jury de sélection était constitué de Daniele Gambino, directrice adjointe et responsable de la programmation du FGO-Barbara, centre musical de la ville de Paris ; Rachid Briki, chef du département musique et spectacles vivants de l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel ; Stéphanie Launay, attachée culturelle et audiovisuelle de l’ambassade de France en Algérie ; Mehdi Mehennaoui, directeur à l'Office national des droits d’auteur (Onda) ; Kenza Souffi-Bachir, responsable des arts de la scène de l’Institut français d’Alger, et de Abdelaziz El Ksouri, musicien et manager du groupe Djmawi Africa, directeur général du Sous-Sol.

Le nombreux public a apprécié les différentes sonorités des groupes qui se sont succédé sur scène, notamment la représentation scénique de The Pertur-Batteurs Band, qui ont fait voyager l’assistance dans les temps perdus via une musique à base de percussions, de tambours et un clavier pour explorer les musiques tribales, ethnico-spirituelles d’autrefois. Le groupe Clé 13 de Jijel a été sélectionné par le jury pour se produire à Paris, au centre FGO-Barbara à l’automne 2017, dans le cadre d’une soirée dédiée à la nouvelle scène musicale algérienne.

Kader Bentounès