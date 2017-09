Dans la lucarne : Du répit pour l’Espagnol !

On a disserté à satiété sur l’avenir d’Alcaraz. Restera-t-il ou sera-t-il limogé? C’est la question que tout le monde se pose . Il faut dire que notre sélection nationale a vécu un véritable « drame » en se faisant battre, et surtout éliminer, par une équipe zambienne qui, du coup, est remise sur selle et commence à une chance pour le Mondial russe. Ceux qui « bombent le torse » et disent qu’on était déjà éliminé, dès le premier match des éliminatoires du mondial, à Tchaker, contre le Cameroun avec Rajevac (1 à 1), se trompent lourdement. D’ailleurs, faut-il le rappeler, c’est le seul point des Verts. Après, on a fait un « zéro pointé » et trois défaites d’affilée. Ce qui ne s’était jamais passé. Dix ans après, on se fait « humilié » par la Zambie, un « petit » du continent africain du fait qui ne figure même pas sur le palmarès du Mondial. Le président de la FAF, Zetchi, a confirmé le maintien d’Alcaraz sous condition. Il est désormais contraint de fournir un programme détaillé sur ses capacités, ce qui n’a pas marché et comment faire pour surmonter cette mauvaise passe. À vrai dire, l’avis de «intellectuels», spécialisés en sport, sont partagés. Chacun y va selon les intérêts qu’il défend. On constate, toujours, qu’ils n’ont pas tellement donné le primat à la résurgence de cette équipe nationale, pour ne pas dire sa « survie ». Car, faut-il le répéter, on est à la « croisée des chemins » et on n’a jamais été éliminés avec une telle facilité. Nos capés ont toujours donné le meilleur d’eux-mêmes en faisant suer leurs adversaires jusqu’au bout. Cette fois-ci, on a presque abdiqué avant terme sans faire ce qui était demandé. Néanmoins, c’est très facile d’incriminer les joueurs et de leur faire porter le chapeau. Croire à cela, c’est escamoter et pervertir la réalité des choses et de la situation. Il est temps d’oublier le passé et de penser au présent et à l’avenir. Jusqu’à preuve du contraire, c’est Zetchi qui est le président de la FAF et personne d’autre. Qu’on cesse de prendre nos concitoyens, nos supporters, nos téléspectateurs pour des

« canards sauvages ». Il ne faut pas se tromper de cible ou noyer le poisson. Comme dirait l’autre, c’est un « peu le serpent qui a sauvé le poisson de la noyade » ; une hérésie qui ne peut exister. Aujourd’hui, tout le monde est d’accord pour dire qu’on doit repartir du bon pied et « reconstruire » une nouvelle équipe nationale. Là, on est d’accord du fait qu’on est un peu en face à des éléments, peut-être, « blasés » ; heureusement pas tous. Car il y en a, tout de même, qui aiment leur pays et sont prêts à fournir de gros efforts sur le terrain pour qu’on gagne. Même le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, vient de déclarer « qu’on va déployer tous les efforts pour reconstruire notre équipe nationale ». Personne n’est contre cela, mais il faut le faire avec des gens qui répondent vraiment aux exigences de l’heure. Car, faut-il le répéter, l’heure est grave. Les signes avant-coureurs sont apparus dès le match amical, au stade 5-Juillet contre la Guinée, avec Gourcuff. Puis, il y eut le match, aller, à Dar Essalem, Tanzanie/Algérie,. Nous étions menés sur le score de (2 à 0) dès le premier half avec une mi-temps frisant la catastrophe. En seconde mi-temps, Slimani se rebiffe et plante un doublé égalisant sauvant ainsi la face. C’était aussi le cas face à l’Ethiopie avant que Mandi n’égalise. On est sorti de situations périlleuses par « El kadra el Ilahiya ». Cette fois-ci, il faut marquer le «stop» ; on ne rigole! C’est un cul de sac. Peut-on rectifier le tir avec un coach qui n’a pris aucun point en deux sorties, qui n’a aucune prise sur le groupe. Il est clair que non ! Il risque de nous jeter dans un « gouffre » encore plus profond les deux autres matches qui nous restent contre le Cameroun et le Nigéria. On ne doit pas prendre à la légère l’état actuel de notre sélection nationale, nonobstant qu’elle est composée de grands joueurs évoluant dans des clubs huppés en Europe. C’est une certitude que personne ne peut nier. Pour faire refleurir cette équipe nationale, la fierté de tout un peuple, on doit faire un changement « radical », mais bien pensé. Cela commence par le coach actuel qui apparemment n’a pas l’envergure de driver notre sélection nationale. Si on le laisse, c’est qu’on pense d’abord à l’argent et plus précisément aux indemnités qu’on devra reverser au cas où il est remercié unilatéralement. Dans ce cas, pourquoi lui a-t-on octroyé, dès le départ, 70.000 euros avec ses deux adjoints. La question est là. C’est facile de dire que la responsabilité incombe aux joueurs, elle est plutôt partagée pour être plus juste. !

Hamid Gharbi