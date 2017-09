Sampdoria-AS Rome reporté

La rencontre Sampdoria Gênes-AS Rome initialement programmée samedi soir (20h45) et comptant pour la 3e journée de Serie A, a été reportée à une date encore à définir, à cause des fortes pluies attendues dans la région de Gênes, ont annoncé les deux clubs. Une alerte «orange» en Ligurie a été lancée par les autorités en raison des orages et des précipitations attendus sur cette région du nord-ouest de la Botte dans la soirée de samedi et une bonne partie de la journée de dimanche. «En conséquence, le match a été reporté à une date qui reste à définir», écrit la Sampdoria dans un communiqué.