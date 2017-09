Face à Marseille : Bensebaini incertain

Le défenseur international algérien du Stade rennais, Ramy Bensebaini, blessé à la hanche, est incertain pour le match en déplacement aujourd’hui en soirée (20h00, algériennes) sur le terrain de l'Olympique Marseille dans le cadre de la 5e journée du championnat de Ligue-1 française de football, rapporte vendredi le quotidien régional Ouest France. Annoncé forfait dans un premier temps après une blessure en sélection (lésion à la hanche), Bensebaini effectuera un dernier essai samedi, veille de match, précise la même source. Si le forfait de Bensebaini venait à se confirmer, l’entraîneur du club breton, Christian Gourcuff, disposerait de peu de solutions pour composer sa charnière centrale. Aux côtés de Joris Gnagnon, l’entraîneur des «Rouge et Noir» pourrait opter pour le jeune Gerzino Nyamsi (20 ans) ou miser sur l’expérience du latéral Romain Danzé. Le jeune défenseur des Verts (21 ans) s'est blessé avec l'équipe nationale mardi dernier lors de la réception de la Zambie (0-1) en match comptant pour la 4e journée (Gr.B) des qualifications de la Coupe du monde-2018. Le Stade rennais où évoluent trois internationaux algériens : le gardien de but, Rais M'bolhi, et les deux défenseurs, Ramy Bensebaini et Mehdi Zeffane, compte deux points avec un bilan de deux nuls et deux défaites, occupant la 19e et avant-dernière place au classement.