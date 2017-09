Betis Séville : Boudebouz reprend l'entraÎnement collectif

Le milieu offensif international algérien, Ryad Boudebouz, fraichement arrivé au Betis Séville, a repris jeudi l'entraînement collectif et devrait être retenu pour le match en déplacement face à Villarreal aujourd’hui dimanche, comptant pour la 3e journée du championnat espagnol de football, rapporte le site officiel du club andalou. L'ancien joueur de Montpellier (Ligue-1/France), qui souffrait d'une entorse au genou, s'est contenté jusque-là d'un travail à la salle de gym. Il s'est entraîné jeudi avec ses coéquipiers au même titre que l'attaquant paraguayen, Tonny Sanabria. Boudebouz devrait être retenu pour la première fois sous les couleurs du Betis lors du déplacement difficile sur le terrain du Villarreal dimanche. Cette séance a enregistré le retour du défenseur international algérien, Aissa Mandi, qui été retenu par les deux matchs de l'équipe nationale face à la Zambie disputés les 2 et 5 septembre comptant pour les 3e et 4e journées des qualifications de la Coupe du monde-2018. Boudebouz (27 ans) s'est engagé en août dernier avec le Betis pour un contrat de 4 saisons alors que le montant du transfert a été estimé à 7 millions d'euros. Formé au FC Sochaux et passé par Bastia, il avait rejoint l'Hérault à l'été 2015, où il avait inscrit 11 buts et réussi 9 passes décisives lors de la saison écoulée, soit ses meilleurs statistiques depuis ses débuts professionnels. L'international algérien (25 sélections) quitte pour la première fois le championnat de France, après neuf saisons, 301 matches, 45 buts et 53 passes décisives. Battu lors de la journée inaugurale sur le terrain du FC Barcelone (2-0), le Betis Séville s'est repris une semaine plus tard en s'imposant à domicile face au Celta Vigo (2-1).