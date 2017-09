Regard : Rush

La rentrée scolaire est déjà là, pointant son nez. Un rendez-vous qui ne passe sûrement pas sans dommages collatéraux, pas uniquement sur le plan financier, mais également psychologique, pour tous ces malheureux parents, contraints à faire des mains et des pieds pour avoir le «sacré» lot de manuels scolaires pour leurs enfants. Comme chaque année, ces derniers se font rares, voire même introuvables. Rejoindre les bancs de l’école est un supplice qui revient, et auquel, surtout, les familles sont habituées. Il faut être un as, un dégourdi ; un vrai, au sens propre et figuré, de la débrouillardise pour résoudre cette équation difficile. Les livres scolaires, encore et toujours, hantent les esprits ces jours-ci. Et comme de coutume, on se rabat sur les points de vente de l’Office national des publications scolaires qui enregistrent une affluence record, chaque année. C’est un fait, aujourd’hui, solliciter ces relais de l’ONPS est entré dans nos mœurs, devenant même systématique pour les parents afin de remédier à l’épineux problème de non-disponibilité du manuel scolaire au niveau des établissements éducatifs. Quoi de plus normal que de voir ces hommes et ces femmes qui envahissent, très tôt, les locaux de leur «sauveur» qui tombe toujours à pic, pour permettre aux enfants d’accéder au savoir et à la science. Les bousculades, les disputes et les échanges de propos, parfois virulents, deviennent la plupart du temps inévitables, pour passer sa «commande», avec tous ces parents, venus de partout, et qui se transforment, pour la circonstance, en hercules, histoire de ne pas rentrer bredouilles, chez eux.

Samia D.