Sétif : Saisie de 65.000 sachets de tabac à chiquer contrefaits

Ces opérations menées par les services de police au niveau du chef-lieu de la wilaya et de différentes daïras se sont traduites par la saisie de 65.000 sachets de tabac à chiquer contrefait et 1.150 paquets de cigarettes.

La première opération est à mettre à l’actif des éléments de la police judiciaire de Ain Oulmène, suite à l’exploitation minutieuse d’informations faisant état d’un individu qui s’apprêtait à introduire une quantité importante de tabac contrefait au centre ville de Ain Oulmène.

Suite à quoi un plan d’action sera mis en œuvre par les éléments de ce service de police et débouchera sur l’immobilisation d’un véhicule utilitaire transportant 49.000 sachets de tabac à chiquer contrefait.

A Sétif, les éléments de la 6e sûreté urbaine interceptant à leur tour un véhicule utilitaire suspect procéderont au contrôle nécessaire et à une fouille qui leur permettra de découvrir à son bord 8.800 sachets de tabac à chiquer contrefait.

La troisième opération qui sera menée par les services de la sûreté de daira de Hamam Sokhna se traduira, à la suite de l’interception d’un véhicule utilitaire, par la découverte de 1.150 paquets de cigarettes et 7.200 sachets de tabac à chiquer contrefait.

La police aux côtés des démunis



La visite de solidarité à l’occasion de l’Aid par toutes ces femmes et ces hommes en bleu avec à leur tête le contrôleur de police Akhrib Mohamed, chef de sûreté de la wilaya à l’hôpital « mère et enfant » de Kaaboub et aux jeunes pensionnaires de la cité de l’enfance assistée, mérite d’être soulignée.

Une telle initiative qui n’est en fait pas la première du genre et qui démontre si besoin est la juste place que consacrent les services de police à la proximité, est d’autant plus importante qu’elle n’a pas manqué d’associer cadres et agents de ce corps de sécurité.

Autant d’actions menées à l’endroit des personnes démunies et surtout d’enfants en quête d’affection et auxquels de tels gestes ne seront pas sans rendre ce sourire qu’ils ont plus d’une fois revendiqué, sachant que tous les enfants sont nés pour être heureux.

Dans un climat convivial, des cadeaux seront distribués au plus grand bonheur de tous ces enfants qui le rendaient bien à travers des sourires tout d’espoir.

F. Zoghbi