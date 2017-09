Espagne : Vers la délocalisation des matchs à l'étranger

Des matchs du Championnat d'Espagne pourraient être délocalisés à l'étranger, en Chine ou aux Etats-Unis, à partir de la saison prochaine, a déclaré le président de Ligue espagnole de football (La Liga), Javier Tebas, désireux de renforcer l'attractivité de sa compétition à l'international. «La Liga étudie cette possibilité, comme l'ont fait d'autres compétitions. C'est un sujet lié à la promotion (de la Liga) mais nous devons étudier cela en profondeur avant de le présenter aux clubs», a déclaré Tebas lors d'une conférence de presse à Madrid. Le dirigeant a assuré que cela ne concernerait qu'un à deux matchs par saison et il a souligné que ce projet impliquait d'obtenir certaines autorisations légales, de vérifier sa viabilité économique et de minimiser son impact pour les supporters espagnols, notamment en matière d'horaires.

«Nous travaillons à cela et nous analysons les choses pour savoir si c'est une idée à accepter ou à rejeter, mais cela se présente bien. Cela pourrait intervenir la saison prochaine», a-t-il fait valoir, disant vouloir présenter un rapport aux clubs d'ici la fin de l'année 2017. Dans son édition de vendredi, le Financial Times évoque la possibilité que le FC Barcelone et le Real Madrid, locomotives du Championnat d'Espagne, soient concernés par le projet. En juillet, ces deux géants du football mondial se sont affrontés à Miami (3-2 pour le Barça) pour leur premier «clasico» hors d'Espagne depuis 1982, à l'occasion de l'International Champions Cup, un tournoi amical de pré-saison aux Etats-Unis.