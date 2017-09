LFP : un nouveau site

La Ligue de football professionnel (LFP) a lancé vendredi une nouvelle version de son site internet (www.lfp.dz), coïncidant avec le début de la nouvelle saison footbalistique des deux Ligues Une et Deux (2017-2018). «Le début de cette nouvelle saison coïncide avec le lancement d’une nouvelle version de notre site Internet.

Cet important moyen de communication a subi une grande opération de lifting plus agréable et plus moderne dans la mesure où il dispose du maximum de fonctionnalités», a affirmé le président de la LFP Mahfoud Kerbadj à l'occasion du lancement de cette nouvelle version. Classée par catégorie, cette masse d'informations, introduite dans une base de données, est accessible et consultable à partir d’une série de requêtes affinées. Ainsi le lecteur pourra obtenir instantanément la donnée recherchée. « Au-delà de sa rénovation sur le plan infographique et esthétique, le site a été conçu de façon à répondre davantage aux besoins informationnels sans cesse croissant de nos lecteurs qui sont potentiellement les clubs et la presse spécialisée (...) Notre ambition va au-delà. Nous comptons transposer tout ce travail d’archives sur une application téléphonique. Cette nouvelle version va proposer prochainement l'archive des clubs algériens à travers le championnat national, la Coupe d'Algérie et les compétitions internationales.

«Le nouveau site internet peut, dans les prochaines semaines, vous mener aussi loin dans le passé du football algérien. Il vous proposera un service unique en son genre : la possibilité d’exploiter un fond documentaire que la Ligue vient de mettre au point. Il s’agit des archives qui concernent les clubs algériens à travers le championnat national, la coupe d’Algérie et les rencontres internationales. Ils englobent les palmarès, les résultats des matches joués depuis leur création dans les trois compétitions, les classements, la liste des joueurs, entraineurs champions et vainqueurs de la coupe d’Algérie, les fiches techniques des finales, etc..», a conclu le président de la LFP .