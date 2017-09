Entretien , Paul Put (entraîneur USMA) : « jouer les premiers rôles»

Votre avis après le match nul arraché par votre équipe face au NAHD ?

J'estime qu'en première mi-temps, mon équipe n'a pas évolué avec sa véritable valeur. On n'a pas joué notre jeu habituel. Mes joueurs ne semblaient pas être bien rentrés dans le match. C'est pourquoi, on a été quelque peu mis en difficulté par l'équipe adverse. Mais on a ensuite rectifié le tir pour aller inquiéter une bonne équipe du NAHD. L'adversaire était franchement difficile à manier. Il était bien en place. On a joué face à une équipe solide.



Êtes-vous satisfait du nul ?

On espère toujours la victoire à chaque match que l'on aborde. Cela dit, j'estime que le résultat est logique au vu de la physionomie de la rencontre. Mes joueurs avaient les moyens de faire mieux, mais on a joué face à un adversaire de bonne qualité. Le match a été difficile pour les deux équipes et un point est toujours bon à prendre à l'extérieur.



L'USMA fait partie des favoris pour jouer le titre cette saison...

C'est clair. L'USMA est un club qui doit jouer les premiers rôles chaque saison. On dispose d'un effectif de qualité et de tous les moyens nécessaires pour pouvoir aller de l'avant. On fait le maximum pour bien préparer le groupe. Les joueurs son conscients que l'USMA joue pour être la meilleure et que nos adversaires nous attendent tous au tournant. C'est pourquoi, il faudra persévérer et donner toujours le meilleur de soi même avec l'ambition de réussir une saison de première ordre. Personnellement, je crois en mon équipe. Aux joueurs de se montrer à la hauteur de notre confiance et de celle des dirigeants et des supporters.

Mohamed-Amine Azzouz