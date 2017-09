Algérie- Chine : Consolider les relations économiques

Le ministre du commerce, Mohamed Benmeradi a reçu l'ambassadeur de la République populaire de Chine à Alger, Yang Yuanggu, avec lequel il a évoqué les relations de coopération et d'amitié entre les deux pays depuis les années 50 du siècle dernier, indique un communiqué du ministère. Les deux parties ont évoqué les moyens de renforcer et de consolider les bilatérales, notamment avec la forte présence en Algérie d'investisseurs chinois qui activent dans les différents domaines et participent à la réalisation de plusieurs projets de développement. A cette occasion, les deux parties ont examiné plusieurs propositions sur les projets de partenariat aux moyen et long termes. M. Benmeradi a appelé le partenaire chinois à contribuer à l'augmentation du quota des exportations de l'Algérie hors hydrocarbures, notamment en produits agricoles, soulignant l'importance de tirer profit de l'expérience chinoise en matière de commerce extérieur, notamment l'activité de l'exportation, ajoute le communiqué. Les deux parties ouvrent à l'ouverture de davantage de partenariat pour renforcer le développement économique, notamment dans le cadre de la stratégie du gouvernement visant la régulation des équilibres de l'économie nationale et la préservation des réserves de change, outre la promotion du commerce algérien vers les marchés internationaux, a indiqué la même source. Les deux parties ont mis l'accent sur les relations d'amitié et de fraternité qui existent entre les deux pays depuis les années cinquante du siècle dernier et les positions de la République de Chine et son soutien à l'Algérie durant la guerre de libération et après l'indépendance.

De son côté, l'ambassadeur chinois a estimé que l'Algérie était le partenaire économique le plus important de la Chine en Afrique, soulignant la volonté de son pays à hisser davantage les investissements. M. Yuanggu a affirmé que son pays préserverait ses engagements vis-à-vis de l'Algérie en assurant un soutien et un accompagnement des investissements et du partenariat en Algérie.