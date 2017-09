HIISE : pleine disponibilité à recevoir toute saisine ou plainte

La commission permanente de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE) a souligné «la pleine disponibilité» de l'ensemble de ses permanences au niveau national à recevoir les saisines et les plaintes en prévision des prochaines élections locales prévues le 23 novembre, a indiqué jeudi dernier un communiqué de cette instance.

Les permanences de la Haute instance indépendante de surveillance des élections, à travers l'ensemble du territoire national, sont prêtes à recevoir les saisines et les plaintes et y statuer conformément aux lois et règlements, relève, en effet, la commission permanente de la HIISE, dans un communiqué rendu public, jeudi dernier. La même commission et tout en se félicitant des efforts déployés par les membres des permanences pour la préparation des prochaines élections locales, appelle l'ensemble de ses partenaires à «la coopération pour assurer des élections régulières et transparentes».

L’autre annonce de la HIISE, importante à retenir également, concerne l'organisation prochaine de quatre rencontres régionales de formation. Il s’agit de sessions de formation qui sont prévues dans les wilayas de Mostaganem et de Skikda, le 10 septembre, et à El Oued et Alger, le 13 de ce même mois. Ces formations seront «encadrées par des membres de la commission permanente de la HIISE», précise la même source. Il faut savoir que l’objectif assigné à ce type de rencontres qui s'inscrivent, dans le cadre de la mise en œuvre du programme de la HIISE, consiste en fait à «unifier les positions sur les questions soulevées et permettre aux membres de la HIISE d'accomplir leurs missions dans les meilleures conditions et dans le cadre des lois en vigueur», comme indiqué d’ailleurs dans le communiqué. Pour rappel, la nouvelle Constitution, révisée en 2016, souligne, dans son article 194, la création «d’une Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections qui est présidée par une personnalité nationale nommée par le Président de la République, après consultation des partis politiques». La HIISE qui est présidée par M. Abdelwahab Derbal, dispose d'un comité permanent et déploie ses autres membres dès la convocation du corps électoral. D’autre part et pour ce qui concerne la composante de cette haute instance se décline comme suit : la HIISE est composée à parité de magistrats proposés par le Conseil supérieur de la magistrature, nommés par le Président de la République ; et de compétences indépendantes choisies parmi la société civile, nommées par le Président de la République.

Les dispositions de la loi fondamentale du pays stipulent que la Haute Instance veille à la transparence et à la probité des élections présidentielles, législatives et locales et du référendum, depuis la convocation du corps électoral jusqu'à la proclamation des résultats provisoires du scrutin. Aussi, «le comité permanent de la Haute Instance veille notamment : à la supervision des opérations de révision des listes électorales par l'administration ; à la formulation de recommandations pour l'amélioration du dispositif législatif et réglementaire régissant les opérations électorales ; à l'organisation de cycles de formation civique au bénéfice des formations politiques, sur la surveillance des scrutins et la formulation des recours. La loi organique précise les modalités d'application du présent article». C’est donc dans le cadre de la mise en œuvre du programme de la HIISE, clairement énoncé dans la Constitution, que s’inscrivent les toutes prochaines sessions de formation prévues à Mostaganem et Skikda, demain le 10 septembre, et à Alger et El Oued, le 13 septembre courant.

Soraya Guemmouri