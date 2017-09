Elections locales 2017, Commission nationale de préparation et d’organisation des élections : Garantie institutionnelle pour un scrutin crédible

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a présidé jeudi dernier à Alger, l'installation de la commission nationale chargée de la préparation et de l'organisation des élections des Assemblées populaires et communales et des Assemblées populaires de wilayas qui se dérouleront le 23 novembre prochain, a indiqué un communiqué des services du Premier ministre.

Cette commission, dirigée par le Premier ministre est une instance mise en place à la veille de chaque consultation électorale, rappelle la même source, précisant qu'elle regroupe les ministres des secteurs impliqués dans l'organisation des élections, à leur tête, les ministères de l'Intérieur et de la Justice ainsi que les services de sécurité. «La rencontre de ce jour a permis de constater qu'un certain nombre d'opérations sont déjà en cours, telles que la révision du corps électoral et l'ouverture du dépôt des listes des candidatures», note le communiqué, ajoutant que la séance «a également permis d'harmoniser la complémentarité des actions à venir des secteurs impliqués dans la préparation du scrutin du 23 novembre prochain». Enfin, la commission «s'est assurée que tout le soutien logistique requis sera mis à la disposition de la Haute instance indépendante de surveillance des élections», conclut la même source. (APS)