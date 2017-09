Elections locales 2017 : Priorité du gouvernement

Retrait de 5.450 dossiers de candidature

Prévues le 23 novembres prochain, les élections locales constituent à présent l’une des priorités phares du gouvernent. Le compte à rebours est désormais enclenché et les préparatifs de ce rendez-vous électoral battent déjà leur plein.

A commencer par la révision exceptionnelle des listes électorales, en cours depuis le 30 août, pour laisser place, conformément à la loi portant code électoral, à la période des recours, comprise entre le 13 septembres, denier délais de la révision des listes électorales, et le 6 octobre, échéance ultime pour déterminer le corps électoral appelé aux urnes. C’est ce qu’a expliqué, ce jeudi, l’inspecteur général au ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire. De passage à la Radio nationale, M. Abderrahmane Seddini a indiqué que les citoyens désirant émettre des oppositions peuvent le faire auprès des juridictions compétentes et rappelé la date butoir, à savoir le 6 octobre prochain. Concernant les citoyens ayant bénéficié de relogement, il a assuré que des facilités ont été accordées à ce sujet et devant leur permettre de s’inscrire dans leurs nouvelles communes et souligné qu’ils peuvent se rattraper lors de la seconde révision ordinaire des listes électorales de l’année, prévues au mois d’octobre.

«Cependant, je conseille nos citoyens de ne pas attendre cette date et de se présenter avant le 13 septembre au niveau de leurs APC où ils résident aujourd’hui en vue de régler ce problème», a-t-il recommandé. Sur un autre registre, l’inspecteur général au département ministériel de Bedoui a révélé le nombre de 5.450 dossiers de candidatures retirés jusqu’au 5 septembre dont 5.190 concernent des partis politiques et 167 dossiers retirés par des candidats indépendants contre 93 contenant les documents exigés pour la candidature aux élections locales ont été retirées par les alliances de partis politiques. Plus explicite, M. Abderrahmane Seddini a confié que pour les élections des membres des APC, le bilan provisoire porte sur le retrait de 4.196 dossiers par les formations politiques, 157 dossiers par les indépendants et 92 par les alliances.

Pour les APW, les partis ont retiré 194 dossiers de candidatures contre 10 dossiers par les indépendants et un seul dossier retiré par les alliances. «Je tiens à rappeler que l’opération du retrait des dossiers de candidatures se poursuit jusqu’au 24 septembre, à minuit, soit 60 jours avant les élections comme le stipule la loi. Passé ce délai, la porte des recours sera ouverte et s’étalera jusqu’au 9 octobre», a-t-il affirmé.

SAM

-------------------

Résultats des élections locales de 2012 disponibles sur le site web du ministère de l’Intérieur

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a indiqué, ce jeudi, que les résultats officiels des élections locales de 2012, pour chaque circonscription électorale sont disponibles sur son site web et informe l’ensemble des partis politiques qu’ils sont en mesure de les consulter. «En prévision des élections locales du 23 novembre 2017 et dans le cadre des facilitations des procédures et des modalités de candidatures, le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire informe l’ensemble des partis politiques de la mise en ligne à travers le site web du ministère (www.interieur.gov.dz) des résultats officiels des élections locales du 29 novembre 2012 pour chaque circonscription électorale », a précisé à ce propos un communiqué de presse du département de Bedoui.

SAM

-------------------

Prolongement des horaires de travail dans toutes les mairies



Alors que la période de la révision exceptionnelle des listes électorales expire le 13 septembre, les préparatifs des élections locales du 23 novembre montent crescendo, chose qui a poussé les pouvoirs publics à réaménager les horaires de travail en relation avec cet événement. Ainsi, le ministère de l’Intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire a décidé dans le cadre de l’organisation de ce scrutin de mettre en place des permanences dans les mairies et leurs annexes au niveau national et de prolonger dans la foulée les heures de travail jusqu’à 20h et ce, tous les jours de la semaine, excepté bien évidemment les vendredis. Une mesure qui sera effectif jusqu’au 24 septembre prochain, soit le dernier délai de dépôt des dossiers de candidature. La même source motive cette décision par un souci de «faciliter» la légalisation des formulaires de souscription des signatures individuelles au profit des listes de candidats.

SAM

-------------------

Oran à l’heure du retrait des formulaires



Une dizaine de partis politiques ont presque achevé la collecte des dossiers de candidature. Parmi ces formations, le FLN, le RND, le MJD et le ANR, Talaie El Houriat et le PNA.

L’on saura, par ailleurs, que les listes des deux seuls partis gagnants des législatives de mai dernier, à savoir le RND et FLN, sont au stade de validation par leurs directions respectives. Au niveau de l’administration, les services de la direction de réglementation et les affaires générales (DRAG) ont enregistré le retrait des formulaires de candidature par 18 formations. Nous apprenons, par ailleurs, que la révision des listes électorales est en cours au niveau des 26 communes.

Dans ce même registre, le wali a tenu plusieurs réunions de coordination avec les responsables des services élections au niveau des APC et des daïras pour faire le point sur l’avancement des préparatifs.

Il convient de souligner que ces élections constituent le deuxième rendez-vous électoral, dans le cadre de la nouvelle loi organique portant régime électoral, qui définit les préparatifs de ces élections.

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire Noureddine Bedoui avait appelé récemment les walis à «réunir toutes les conditions favorables» au succès des prochaines élections locales, pour la poursuite de la consolidation de l’édifice démocratique institutionnel, à la lumière des mutations substantielles adoptées par la nouvelle Constitution, mettant l’accent sur l’impératif pour les APC élues d’assumer «pleinement leurs responsabilités» en vue d’améliorer le cadre de vie du citoyen et d’attirer les investissements productifs. La loi organique portant régime électoral, composée de 225 articles, définit les modalités du déroulement de l’opération de révision des listes électorales au niveau de chaque commune, sous le contrôle de la commission administrative électorale.

Amel Saher

-------------/////////////////////

Les préparatifs se poursuivent

Le ministère de l’Intérieur, et dans le but de faciliter la légalisation des formulaires des signatures individuelles au profit des listes de candidats à ces élections locales, a annoncé la mise en place de permanences aux niveau des communes et leurs annexes au niveau national et la prolongation des heures de travail durant tous les jours de la semaine jusqu’a 20h00, à l’exception des vendredis, et ce jusqu’au dimanche 24 septembre 2017, dernier délai de dépôt des dossiers de candidature. Parallèlement aux dépôt des dossiers de candidatures, l’opération de la révision exceptionnelle des listes électorales, qui a débuté le 30 août dernier, se poursuivra jusqu’au 13 septembre courant et les citoyens âgés de dix-huit ans révolus le 23 novembre 2017 et non-inscrits sur les listes électorales sont invités à demander leur inscription sur la liste électorale de leur commune de résidence, sachant que les bureaux chargés des élections au niveau des communes seront ouverts tous les jours de la semaine de 09h00 à 16h30, à l’exception du vendredi.

Après les élections législatives du 4 mai dernier, les élections locales de novembre constitueront le deuxième rendez-vous qu’aura à superviser la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), créée en vertu des dispositions de la Constitution amendée en 2016 en tant que garantie supplémentaire de la transparence et de la probité des rendez-vous électoraux avec de larges prérogatives pour veiller au bon déroulement des élections. Pour se conformer aux nouvelles dispositions de la loi fondamentale du pays, une nouvelle loi relative au régime électoral a été adoptée qui permet, notamment aux représentants des candidats d’exercer leur droit de contrôle des opérations de vote à toutes les étapes et d’enregistrer leurs contestations et recours dans les procès-verbaux de dépouillement des bulletins de vote. «L’HIISE compte acquitter de son devoir constitutionnel en matière de protection de la voix du citoyen en vue de consacrer la liberté de choix lors des élections locales du 23 novembre prochain», avait souligné récemment M. Abdelwahab Derbal, président de la HIISE, appelant les membres de son instance à «continuer sur la même détermination dont il ont fait montre au cours des législatives de mai 2017, d’autant que les élections locales exigent davantage d’efforts, un suivi permanent sur le terrain et de plus grands moyens». Pour sa part, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, avait appelé à une «forte mobilisation» pour assurer la réussite des élections locales, les qualifiant de «rendez-vous important qui contribuera à la consolidation des institutions constitutionnelles et à la consécration de la démocratie». Un exposé détaillé sur les derniers préparatifs des élections a été présenté au ministre, lors d’une rencontre tenue dimanche dernier avec les cadres de la Direction générale des libertés et des affaires juridiques, consacrée aux élections locales. M. Bedoui avait, par la même occasion, appelé les uns et les autres à s’employer à réunir les conditions favorisant la réussite de ces échéances, et ce «dans le cadre des instructions du Président de la République qui suit de près ce dossier et insiste sur la nécessité de mettre à disposition tous les moyens matériels et humains pour assurer la réussite de ce rendez-vous important». APS