Suivi des conflits collectifs de travail : promouvoir la culture du dialogue social

Dans le cadre de la préparation de la rentrée sociale, et conformément aux instructions du Premier ministre issues des conclusions de la réunion du gouvernement du 15 Juillet 2015, qui a décidé de réactiver le système de veille qui privilégie l’anticipation des situations conflictuelles, un comité interministériel de suivi des conflits collectifs de travail a été créé et installé le 10 janvier 2017

Ce comité va être opérationnel à travers un dispositif de veille et de prévention (dispositif de veille sociale) et ce en associant les secteurs concernés.

La réunion de ce même Comité interministériel a été présidée par M. Mourad Zemali, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, qui a insisté sur le fait que la rencontre de jeudi avait pour principal objectif de «renforcer et à promouvoir la culture du dialogue social».

En effet, cette réunion s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des mécanismes mis en place par le secteur du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, notamment le dispositif de veille sociale, pour consolider et consacrer le rôle du dialogue social en tant qu’outil et choix privilégié dans le traitement des questions liées au monde du travail. Ce qui est certain, selon le membre du gouvernement, c’est que désormais la commission interministérielle est opérationnelle. « Cela ne veut pas dire que nous rejetons le droit syndical et le droit des travailleurs à défendre leurs droits dans le cadre de la loi, d’autant que ces droits sont garantis par la Constitution, les deux instances sont tout simplement complémentaires», expliquera-t-il. Lors de son intervention d’ouverture, le premier responsable du secteur du travail a précisé que son département avait enregistré durant le premier semestre de l’année en cours pas «moins de 100 cas de conflits collectifs du travail», qui selon lui est un chiffre qui démontre «l’existence d’une activité syndicale en Algérie». Il souhaitera cependant voir le nombre des litiges diminuer, et ce par l’adoption de la culture du dialogue.

Il a souligné l’importance de mettre en place des mécanismes à même de «faciliter la circulation de l’information et la saisine de la commission sur tous les cas de litiges», pour mieux comprendre le problème et trouver des solutions». A cette occasion, le ministre a expliqué à la présence que l’inspection du travail «ne doit pas se contenter de uniquement des missions du contrôle, de la répression et du l’obligation mais également elle doit endosser le rôle de la pédagogie afin de sensibiliser, informer et orienter», avant de rappeler l’instruction adressée aux inspecteurs régionaux et de wilaya.

Le ministre a mis en avant la nécessite «de rapprocher les points de vue et de parvenir à un consensus entre les partenaires sociaux concernant le contentieux, notamment dans les secteurs sensibles qui touchent directement à la vie quotidienne du citoyen», en cette conjoncture économique particulière que connait le pays.

Par ailleurs, le ministre du Travail a rappelé les orientations du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika lors du dernier Conseil des ministres tenu mercredi, dans lesquelles il a affirmé que «les partenaires sociaux et le Gouvernement sont en devoir de faire preuve de solidarité et de coordination, pour faire avancer le processus de réformes dans un cadre de paix sociale».

A sa sortie de la réunion, M. Mourad Zemali a tenu assurer aux jeunes promoteurs propriétaires de micro-entreprises créées avant mars 2011 dans le cadre de l’Agence nationale de soutien à l’emploi de jeunes (ANSEJ) et de la Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC) qu’ils ont la possibilité de s’inscrire «dès aujourd’hui pour bénéficier du rééchelonnement de leurs dettes». Il affirmera que la fin de l’année courante est le dernier délai accordé aux jeunes promoteurs pour bénéficier du rééchelonnement et de l’effacement des pénalités de retard. Il ajoutera que cette nouvelle mesure permettra d’effacer les pénalités de retard des jeunes promoteurs ainsi que les charges qui en découlent pour les micro-entreprises financées avant mars 2011, par contre «les entreprises créées avant cette date n’ont pas bénéficié des mêmes avantages dont bénéficient actuellement les entreprises».



A propos du Comité interministériel

Le Comité interministériel de suivi des conflits collectifs de travail, a été créé et installé le 10 janvier 2017. Il est composé de dix départements ministériels à savoir, les ministères du Travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, de l’Intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, de la Formation et de l’Enseignement supérieur, de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition féminine, de l’Industrie et des Mines, de l’Energie et des Finances et de la Direction générale de la Fonction publique et de la réforme administrative. Cette composante peut être étendue le cas échéant à d’autres secteurs, comme elle peut recourir à toute partie pouvant contribuer à l’accomplissement de ses missions.

Au niveau local, des cellules de wilayas, présidées par les walis, considérées comme le prolongement du comité interministériel, ont été installées et qui exerceront les mêmes missions confiées au comité interministériel au niveau central.Les missions du comité interministériel de suivi des conflits collectifs de travail sont de contribuer à consolider la paix sociale dans les secteurs sensibles à travers des propositions, avis et conseils portant sur le règlement des conflits enregistrés, ainsi qu’un espace de donner des orientations et des clarifications des dispositions légales et réglementaires objet de litige ; de consolider le dialogue social en tant qu’outil privilégié pour asseoir la paix sociale dans le monde du travail ; et de renforcer la coordination entre les secteurs, à travers la collecte des informations et des données statistiques sur les conflits et les grèves enregistrées.

