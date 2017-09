Sonatrach : nouveaux défis, nouvelle stratégie

De notre envoyé spécial à Ouargla Karim Aoudia

C’est peu dire que d’affirmer que le P.D.G. de Sonatrach, M. Abdelmoumen Ould Kaddour, bénéficie d’une adhésion de mieux en mieux exprimée par le collectif de la compagnie des hydrocarbures à sa stratégie de développement.

Pour cause, à chacune de ses visites de travail et d’inspection qu’il a tendance à effectuer régulièrement, M. Ould Kaddour parvient toujours à convaincre ses auditeurs parmi les travailleurs de Sonatrach sur l’impératif de relever les défis de l’entreprise en termes de contribution efficiente au développement du pays que seul un esprit de compétitivité ingénieux pourrait consacrer. Comme c’était le cas précédemment à Gassi Touil, à Rourde El Baguel, à Hassi R’mel ou récemment encore à Hassi Messaoud à Haoud Berkaoui, inspectés mercredi dernier, le P.D.G. de Sonatrach n’a eu de cesse de répéter que le Groupe pétrolier «est tenu d’assumer ses responsabilités à l’égard du pays, ce qui ne peut se faire que dans un esprit de solidarité de l’ensemble de ses employés et de mobilisation de toutes les potentialités». Ces appels à un meilleur rendement de la compagnie ont non seulement suscité un retour d’écho favorable au niveau des installations du Sud, soit le poumon productif de Sonatrach, mais aussi provoqué une adhésion manifeste des cadres et employés de la compagnie pour la réussite de la stratégie de développement de l’entreprise, où il est question de s’adapter nécessairement à la conjoncture actuelle marquée par la baisse des prix du baril en recourant à des investissements moins couteux, mais très efficaces et rentables.



Une première à Hassi Messaoud : 10 millions de m3/jour du gaz traité récupérés pour la vente



C’est là l’un des exemples édifiants attestant de l’efficience de la méthode prônée par M. Ould Kaddour en termes de mobilisation des potentialités de Sonatrach pour s’adapter à la délicate conjoncture qui pèse actuellement sur les compagnies pétrolières internationales. En effet, Hassi Messaoud, un des importants gisements pétroliers dont la vocation était jusque-là de produire de l’or noir, compte contribuer efficacement dans un proche avenir à la commercialisation du gaz traité.

Ceci grâce à un procédé ingénieux engagé au niveau du Centre industriel Sud (CIS) de Hassi Messaoud, inspecté et très vite approuvé par le P.D.G. de Sonatrach lors de de sa visite effectuée mercredi. Ce projet, devant connaître sa phase opérationnelle dans un délai ne dépassant par les deux mois, consiste à disposer d’une quantité de 10 millions de m3 de gaz traité qui sera expédiée vers le réseau de vente via le système de transport par canalisation GR1 reliant la région Stah (nord-ouest d’Illizi) à Hassi R’mel via Hassi Messaoud. Pour ce faire, deux stations de réinjection d’une capacité de 5 millions m3 / jour ont été dédiées pour le succès de ce projet. Ces deux stations seront alimentées directement à partir du gaz résiduel GPL2 qui est un gaz traité, souligne Ali Neghmouch, le directeur régional de Sonatrach en poste à Hassi Messaoud. La quantité de 10 millions de m3/ jour qui sera donc récupérée pour optimiser la vente est, de l’avis de M. Neghmouch «un gaz léger qui répond parfaitement à toutes les caractéristiques de commercialisation de ce produit». Cette expérience est une première du genre au niveau du gisement de Hassi Messaoud qui, depuis sa mise en exploitation à ce jour, a consommé quelques 150 milliards de m3 de gaz qui sont ramenés des gisements extérieurs pour les besoins d’exploitation du pétrole, fera savoir en outre le même responsable. Pour sa part, le P.D.G. de Sonatrach n’a pas tari d’éloges à l’endroit des ingénieurs de Hassi Messaoud, initiateurs de ce projet très porteur et qui n’est pas du tout coûteux en termes de mise en œuvre.



Optimiser la production gazière: une option privilégiée



Ce projet est en effet porteur dans la mesure où la compagnie des hydrocarbures fait face à un manque à gagner de 50 millions de m3 de gaz/jour qu’il y a lieu de pallier par le biais du recours à des procédés similaires. Ces derniers concourent en outre à la réalisation de l’objectif de Sonatrach qui vise l’exportation de 54 milliards de m3 de gaz traité durant cette année 2017. Le domaine de la production gazière est d’une importance très privilégiée dans la nouvelle stratégie globale de Sonatrach qui, en terme d’exploitation du pétrole, est tenue de respecter scrupuleusement l’accord de l’OPEP portant limitation de la production dont l’Algérie était, rappelle-t-on, un des principaux promoteurs qui ont rendu possible son succès. Au niveau de Haoud Berkaoui, sis à la sortie d’Ouargla vers Ghardaïa, le P.D.G. de Sonatrach a procédé par ailleurs à l’inauguration de projets de récupération de gaz torchés de Guellala devant permettre également d’injecter une quantité de 500.000 m3/jour dans les circuits de la commercialisation du gaz. Sur place, M. Ould Kaddour a insisté dans ses propos sur la rationalisation des dépenses de la compagnie, celles notamment utilisées dans la réalisation des différents projets d’investissement. «Nous devons savoir à l’avance ce que doit nous rapporter chaque dollar investi, et s’assurer ainsi de la rentabilité de tout projet d’investissement » a-t-il déclaré. M. Ould Kaddour a également visité les laboratoires de cartothèques de la région de Hassi Messaoud où il s’est dit «agréablement surpris» par la mobilisation du personnel et la qualité des équipements dédiés aux études géologiques, géophysiques. Il a toutefois exprimé son mécontentement quant au retard selon lui «énorme» enregistré dans la construction de la station de compression et de réinjection de gaz de Z-Cina à Hassi-Messaoud. A Haoud Berkaoui, il a inauguré 84 studios au niveau d’une nouvelle base de vie réalisée pour l’hébergement des employés cadres de la compagnie. S’en est suivie une rencontre avec le collectif où M. Ould Kaddour s’est étalé sur la stratégie de développement de la compagnie s’étalant jusqu'à l’horizon 2030. Une stratégie où il est question entre autres de la mise en place d’un système d’informations en vue de la valorisation de la communication interne de l’entreprise, sans oublier, bien sûr, le volet relatif au redéploiement de la compagnie à l’international qui requiert d’ores et déjà une importance capitale.

Salah Mekmouch, vice- président de la compagnie: Sonatrach prépare son retour en Libye



La compagnie Sonatrach s’attelle par ailleurs à la réactualisation de l’ensemble de ses documents de partenariat avec la Libye.

«L’ensemble des documents sont arrivés à expiration, et nous sommes en train de les refaire dans leur totalité», fait savoir M. Salah Mekmouch, le vice-président de l’activité amont de la compagnie pétrolière. Dans une déclaration à El Moudjahid, M. Mekmouch qui faisait partie de la délégation ayant accompagné le P.D.G. de Sonatrach au cours de sa visite de travail et d’inspection, expliquera que ce processus de réactualisation des documents de partenariat avec la Libye obéit à la logique de voir la compagnie reprendre, dans un avenir proche, ses activités dans le territoire libyen. Il précisera à ce propos que le groupe pétrolier a consenti des investissements à 100% de ses fonds propres en Libye qui se rapportent à la mise en place d’équipements destinés à l’exploitation du pétrole. Dans cette optique, notre interlocuteur nous fait part de 5 projets d’installation d’équipements d’exploration des hydrocarbures qui constituent, précise-t-il «des investissements consentis à 100 % par Sonatrach».

«Ces installations devront connaître leur phase d’exploitation au moment opportun. En attendant, certains gisements pétroliers ont été déjà découverts en Libye», explique encore M. Mekmouch. Il rappellera que les activités de Sonatrach dans son pays ont été suspendues depuis 2012, en raison de la dégradation de la situation sécuritaire dans le territoire libyen. La reprise des activités de Sonatrach en Libye est une option qui se confirme doucement mais sûrement, pour peu qu’il y ait un retour de stabilité progressif dans ce pays. Dans ce même chapitre traitant de la coopération de la compagnie des hydrocarbures à l’international, l’on apprendra en outre que Sonatrach a signé récemment un mémorandum d’entente avec un partenaire turc. Il s’agit, indique-t-on d’un protocole d’accord traitant de la déshydrogénation du gaz propane.



Huit décrets présidentiels pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures adoptés en Conseil des ministres



Rappelons par ailleurs que le Conseil des ministres présidé mercredi dernier par le chef de l’Etat M. Abdelaziz Bouteflika, a examiné et adopté huit décrets présidentiels portant approbation de contrats ou d'avenants à des contrats pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures.

L'un de ces décrets concerne un contrat liant la compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach au groupe énergétique italien Eni, pour proroger de cinq années la production d'un gisement pétrolier. Sonatrach et Eni ont conclu en juin dernier des accords de partenariat permettant « la poursuite de l'exploitation conjointe de gisements d'hydrocarbures et la réalisation de travaux additionnels pour augmenter les réserves récupérables d'hydrocarbures ».

Les deux groupes avaient également signé, en novembre 2016 à Rome, plusieurs accords de coopération dans le secteur énergétique.

Ces accords s'étendent à l'exploration ainsi qu'à d'autres domaines d'activités comme le développement des énergies renouvelables, le raffinage, la pétrochimie et la Recherche et Développement. En mars dernier, des travaux de réalisation de la première centrale photovoltaïque dédiée à un champ pétrolier avaient été lancés par Sonatrach et Eni pour le gisement pétrolier de Bir Rebaa Nord "BRN" (Ouargla), marquant le premier pas d'une transition vers l’alimentation électrique d’origine solaire des champs pétroliers de la compagnie pétrolière nationale.

D'une capacité de 10 MW, la centrale de BRN utilisera près de 32.000 panneaux solaires et s'étendra sur une superficie de 20 hectares mitoyenne à ce champ et permettra d’économiser l'équivalent de 6 millions de m3 par an de gaz. Par ailleurs, les sept autres décrets adoptés par le Conseil des ministres concernent des avenants de contrats conclus entre Sonatrach et l'agence Alnaft, pour la recherche et l'exploration, sur un ensemble de quatorze périmètres.

K.A.