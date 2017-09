Mascara : Cours modèle sur l’environnement

Le coup d’envoi a été donné à l’école primaire Benmessabih à par le wali. Le chef de l’exécutif a assisté à un cours modèle sur la préservation de l’environnement avec des élèves de 2e primaire. Le directeur de l’Education a indiqué par ailleurs que le problème de surcharge des classes est éradiqué. L’ambiance de cette première journée a revêtu un caractère festif et les enfants étaient très heureux de regagner leurs écoles après les vacances. Les pères de famille se tournent maintenant vers les achats des fournitures de leurs enfants, un moment de plaisir inégalable, toutefois cet avis n'est pas partagé par tous les ménages qui appréhendent en de telles circonstances la flambée des prix, ils admettent que c'est une frénésie inexpliquée qui s'empare du marché des fournitures scolaires, même si l’informel est devenu une source d’approvisionnement pour les consommateurs à la recherche des prix abordables aux dépens de la qualité et de la marque des produits mis en vente chez les papetiers et les libraires qui nous ont rassuré quant au maintien des prix.

A. Ghomchi