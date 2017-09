Oran : 342.464 élèves sur les bancs de l’école

342.464 élèves ont retrouvé les bancs de l’école dont 185.285 filles et 157.179 garçons. Ce chiffre est réparti sur les trois principaux cycles à savoir, le primaire avec 184.262 élèves dont 126.107 garçons, le moyen qui recense 111.734 élèves sur lesquels 56.417 filles et enfin le secondaire qui totalise 46.469 scolarisés (26.607 filles et 19.862 garons). Selon la direction de wilaya de l’éducation nationale, l’encadrement pédagogique et administratif dans la wilaya est successivement de l’ordre de 15.689 enseignants et 4.240 employés du secteur. Dans un autre volet, l’on croit savoir que 106.210 élèves bénéficieront cette année de la restauration scolaire assurée par les 340 cantines dont dispose le secteur localement. Quant aux actions profitant aux nécessiteux, l’on retient moins de 100.000 élèves qui vont bénéficier gratuitement du manuel scolaire, 12.000 de trousseaux scolaires et 99.904 de la prime de solidarité accordée aux élèves des familles démunies. Concernant le soutien au transport scolaire, le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme a mis à la disposition du secteur 79 bus qui devraient profiter à pas moins de 9.089 élèves. La wilaya a réceptionné aussi deux nouveaux établissements secondaires, l’un à Canastel et l’autre à El Braya. L’on note aussi l’entrée en service de deux nouvelles cantines scolaires et 4 terrains sportifs. Il y a lieu de savoir que la wilaya d’Oran compte 32 salles et 286 terrains de sport et plus de 42 unités de consultation et de suivi médical. En attendant les chiffres de la nouvelle année scolaire, le secteur privé a enregistré l’année dernière 13 établissements totalisant 3.468 places pédagogiques. Le wali d’Oran, Mouloud Chérifi, a procédé à l’inauguration d’une école primaire baptisée du nom de « Djaawat Abdelkader » dans le quartier El Ryad commune de Bir El Djir et du lycée Zoubir Belkacem dans le secteur urbain El Menzah.

Amel Saher