Sidi Bel-Abbès : Des classes moins chargées

Cette rentrée scolaire a été singularisée par la réception d’un nouveau lycée, deux CEM et deux groupements scolaires renforçant ainsi les infrastructures existantes de l’ordre de 441 établissements tous cycles confondus. Le taux d’occupation par classe ne dépasse guère les 28 élèves pour ainsi permettre une meilleure scolarisation et l’amélioration surtout d’un niveau d’enseignement.

Le wali a visité un certain nombre de structures, notamment l’école fraîchement réceptionnée du nouveau pôle urbain où il devait s’entretenir avec les élèves et les enseignants sur les conditions de cette reprise et la disponibilité du manuel scolaire avant d’insister sur l’ouverture des cantines scolaires et la prise en charge des besoins des enfants issus des couches défavorisées.

L’opportunité était également offerte à la faveur d’un exposé sur le secteur présenté par le directeur de l’éducation pour s’étaler sur les différentes étapes préparatoires entamées pour l’organisation et le succès de cette rentrée.

Il ressort des informations données que des progrès tangibles ont été accomplis pour la remise à niveau de ce secteur favorisant une fixation des populations rurales et levant une certaine pression sur les établissements des agglomérations. Un effectif très encadré à la suite particulièrement des opérations de recrutement des centaines d’enseignants dans toutes les filières. La réception de deux nouvelles cantines scolaires portera le nombre à 197 pour accueillir 62.175 élèves avec ce souci constant de veiller à l’hygiène des installations de cuisine et produits alimentaires et de se conformer aux normes de nutrition. Des instructions fermes ont été données aux gestionnaires de ce compartiment pour assurer tout le long de l’année un suivi. Enfin, 40.000 élèves, selon le recensement, bénéficieront de l’indemnité de scolarisation.

