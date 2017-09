Sétif : Le corps enseignant renforcé

Cette rentrée dont la cérémonie officielle a été présidée au nouveau lycée de Sétif par le wali aura été un moment fort pour apprécier à leur juste dimension les efforts d’envergure consentis par l’Etat à l’endroit de ce secteur lequel s’est félicité de la présence en symbiose des représentants des différents partenaires sociaux du secteur ainsi que les représentants des parents d’élèves aux côtés du directeur de l’éducation. A l’issue de cette cérémonie à laquelle ont pris part les élèves de ce nouveau lycée d’une capacité de 1.000 places dont 300 en demi-pension, dotés de tous les aménagements nécessaires pour les handicapés, le wali s’entretiendra avec les représentants des différents syndicats autour des préoccupations qui lui seront exposées et exhortera les partenaires sociaux à consolider cette symbiose pour offrir les meilleures conditions d’apprentissage. Le directeur de l’éducation Bezala Abdelaziz interviendra pour faire un état des lieux et souligner les efforts de l’Etat dans un secteur qui compte aujourd’hui, 100 lycées, 227 CEM et 860 écoles primaires, cela indépendamment de 729 cantines scolaires pour 150.400 rationnaires et 75 UDS. Une rentrée marquée par l’ouverture de 8 nouveaux établissements soit 4 lycées et un cinquième d’ici la fin de l’année, 1 CEM, 3 groupes scolaires et plusieurs classes d’extension. Pas moins de 41.682 enfants ont rejoint l’école pour porter l’effectif global scolarisé à 389.590 élèves encadrés aux deux niveaux, éducatif et administratif, par 29.865 fonctionnaires, sachant que 2.669 nouveaux enseignants ont été recrutés et ont reçu une formation.

Autre moment symboliquement fort de cette rentrée, la visite du wali dans deux établissements de sourds-muets et malvoyants où il s’est également enquis des conditions de scolarité et de la disponibilité des manuels scolaires en braille notamment.

F. Zoghbi