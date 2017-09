Rentrée scolaire, Alger : Remise de la prime scolaire et des manuels

Les opérations de remise de la prime scolaire, estimée à 3.000 DA et de distribution, à titre gracieux, des manuels scolaires aux élèves démunis à travers les établissements éducatifs d'Alger se déroulent dans de bonnes conditions, ont affirmé les directeurs de l'éducation des zones ouest et centre d'Alger.

Le taux de remise de la prime scolaire de 3.000 DA et la distribution à titre gracieux des manuels scolaires à près de 50.000 élèves bénéficiaires s'élève à 75% en ce début de l'année scolaire 2017-2018, a déclaré Mme Gaïd Sonia, directrice de l'éducation d'Alger Ouest, en marge des travaux de la session ordinaire de l'Assemblée populaire de wilaya d'Alger. La distribution des manuels scolaires à travers les établissements éducatifs relevant de cette zone se poursuit toujours, a-t-elle dit, précisant que 60% des manuels de la nouvelle génération avaient été remis aux différents établissements éducatifs, tandis que la distribution des livres de l'ancienne génération a atteint un taux de 100% au niveau des lycées de cette zone. Lors de cette rentrée scolaire, 259.727 élèves ont rejoint les bancs des écoles à Alger Ouest, soit une hausse de 3.000 élèves par rapport à la précédente année. Ces chiffres sont appelés à augmenter en raison de la poursuite des inscriptions et des transferts, suite aux opérations de relogement enregistrées dans la capitale notamment à l'Ouest d'Alger. Les chiffres définitifs seront annoncés en début d'octobre prochain, selon la même responsable. A cet effet, un nouveau lycée a été réceptionné dans la commune de Saoula, baptisé du nom de "Belhadj Abdenour", outre un nouveau CEM dans la commune de Birtouta, qui sont à même d'alléger la surcharge enregistrée au niveau de ces deux cycles. Par ailleurs, M. Khaldi Noureddine, directeur de l'éducation d'Alger Centre a indiqué que le taux de remise de la prime scolaire et de distribution gratuite des manuels scolaires avoisinait les 70% jusqu'à ce jour, au profit de 26.000 élèves démunis, soulignant que l'opération se déroulait dans "de bonnes conditions". La rentrée scolaire s'est déroulée normalement à Alger-Centre qui compte cette année, 160.000 élèves dans les différents cycles de l'enseignement. Cette rentrée scolaire a été marquée par l'aménagement et la réhabilitation de près d'une vingtaine d'établissements éducatifs (CEM et lycée), en attendant la réception d'un complexe scolaire à Béni Messous fin octobre prochain. Les classes spéciales réservées aux élèves aux besoins spécifiques accueilleront à partir de la semaine prochaine 1.100 élèves qui bénéficieront d'un encadrement spécial, en coordination avec la direction de l'action sociale afin de garantir le droit à l'éducation à cette catégorie, a estimé M. Khaldi. La direction de l'éducation de la zone d'Alger Centre compte 268 écoles primaires, 99 CEM et 45 lycées, outre 98 cantines scolaires ayant commencé à offrir des repas aux élèves.