Tizi-Ouzou : Une offre de formation de 9.652 postes

Les établissements de la formation et de l'enseignement professionnels de la wilaya ont enregistré, jusqu'au 21 août plus de 900 inscrits pour les différents modes et dispositif de formation au titre de l'année de formation professionnelle de septembre 2017, a annoncé la direction locale de la formation et de l’enseignement professionnels dans un communiqué. Les deux principaux modes de formation, à savoir, l'apprentissage et la résidentielle, ont enregistré respectivement plus de 500 et 300 inscrits à travers l'ensemble des établissements de la wilaya de Tizi-Ouzou, a-t-on précisé de même source. Pour les stages de formations qualifiantes initiales, il a été enregistré jusqu’à la même date près de 300 inscrits, alors qu’ils sont plus de 100 inscrits pour les formations qualifiantes, a indiqué la même direction. Depuis l'entame de la période des inscriptions pour la session de septembre 2017, plus d'une centaine d'inscriptions par internet ont été effectuées, a également souligné la même source. A noter que la période des inscriptions pour la session de septembre 2017 lancée depuis le 9 juillet 2017 se poursuivra jusqu'au 16 septembre 2017. La direction de la formation et de l'enseignement professionnels de la wilaya de Tizi-Ouzou présente une offre de 9.652 postes de formation diplômante et qualifiantes dont, 3.690 postes de formation résidentielle, 5.402 postes de formation apprentissage, 125 postes de formation passerelle, 150 postes de formation en milieu rural, 35 postes de formation par cours du soir, a par ailleurs rappelé la direction locale de la formation et de l’enseignement professionnels. Cette importante offre est faite dans 76 spécialités issues de 13 branches de la nomenclature de la formation professionnelle. Le nombre de sections prévues pour cette même rentrée est de 168.



Préparer le citoyen de demain



La deuxième édition du Salon de l’enfant s’est ouverte jeudi dernier à la maison de la culture Mouloud-Mammeri, en présence des autorités locales. Organisé par la direction locale de la culture, avec la participation de la direction de l’éducation, l’Office national des publications scolaires (ONPS) et le mouvement associatif, ce Salon de l’enfant placé sur le thème « l’enfant, le citoyen de demain » se poursuivra jusqu’au 12 septembre et sera marqué par l’organisation de plusieurs activités. Le coup de starter de cette deuxième édition s’est fait par une fanfare riche en couleurs qui s’est ébranlée de l’esplanade du théâtre régional Kateb-Yacine vers la maison de la culture Mouloud-Mammeri en sillonnant quelques artères. Exposition de livres et ventes-dédicaces avec les maisons d’édition, livres et articles scolaires, présentation du numéro zéro du journal Houroufi Moufadhala pour enfants, atelier autour de la création d’un journal pour enfants, travaux réalisés par les enfants, contes et devinettes, projection d’un film d’animation pour enfant, bibliobus… sont, entre autres, les activités programmées tout au long de cette manifestation dédiée à l’enfant qui se tiendront dans les établissements relevant de la direction de la Culture. Ce Salon de l’enfant se veut un espace de développement et un cadre idéal pour stimuler ses capacités créatives.



La numérisation de la pédagogie, un défi



La numérisation de la pédagogie figure parmi les premières priorités du secteur de l’éducation, a fait savoir le nouveau directeur local de l’éducation, M. Ahmed Lalaoui, en marge de la cérémonie du coup d’envoi officiel de la rentrée scolaire présidée par le premier magistrat de la wilaya, Mohamed Bouderbali, au lycée Idir Hamki de la nouvelle ville. « La numérisation de la pédagogie permettra aux élèves et leurs parents de suivre de près leur scolarité », a-t-il soutenu, en précisant que les bulletins, les cahiers de classe, les cours et tout ce qui concerne la scolarité pourront dans un avenir proche être consultés via le net. Il a annoncé, dans ce même cadre, la révision de la conception du site web de la direction locale de l’éducation et la création d’une page officielle sur le réseau social Facebook.

Concernant le départ massif d’enseignants à la retraite, environ 2.000 enseignants, le directeur de l’éducation a fait savoir que ces derniers seront remplacés à partir des listes d’attente des candidats ayant subi auparavant les concours de recrutement.

Le wali a annoncé la réception, au cours de cette année, de onze nouveaux établissements, dont cinq collèges, autant de primaires et un lycée, ce qui permettra d’atténuer le problème de surcharge et d’améliorer les conditions de scolarité. Le wali et la délégation qui l’a accompagné ont assisté au cours inaugural consacrée à la protection de l’environnement. Enfin, il faut signaler que les élèves de deux écoles primaires, l’un à Mekla et un autre à Ain El Hammam, n’ont pas rejoint les classes pour des raisons liées aux conditions déplorables dans lesquelles se trouvent leurs cantines.

Bel. Adrar