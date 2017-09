Journée internationale d’alphabétisation : Baisse du taux d’analphabétisme

Le taux d'analphabétisme en Algérie qui était de 80% au lendemain de l’indépendance est passé de 31,6% en 1998 pour atteindre les 10,16% en 2017. Tels sont les chiffres présentés jeudi dernier, par Mme Aïcha Barki, présidente de l’Association algérienne d’alphabétisation « Iqraa » lors d’une journée d’information organisée conjointement avec l’opérateur de téléphonie mobile, Ooredoo.

Tenue au palais de la culture Moufdi-Zakaria, à la veille de la célébration de la journée internationale d’Alphabétisation qui coïncide avec le 8 septembre de chaque année, cette rencontre a vu la participation des représentants d’institutions publiques, de la société civile ainsi que des personnalités nationales activant dans le domaine du savoir.

D’après la présidente de l’association, les dernières statistiques du ministère de l’Education nationale qui révèlent le taux de 10% d’analphabètes enregistrés pour cette année, concerne plus les hommes que les femmes.

Pour Mme Barki, cette baisse considérée comme «un bond qualitatif», est due à la stratégie nationale d'alphabétisation et aux efforts consentis par l’Etat algérien à éradiquer ce fléau qui continue à menacer plusieurs populations à travers le monde.

Par ailleurs, la présidente de l'association a fait savoir que plus d’un million de personnes avaient bénéficié de ses programmes d'alphabétisation, ajoutant que pas moins de 91.660 classes ont été ouvertes depuis sa création.

Dans le même contexte, Mme Barki a mis l’accent sur l’importance de cette journée qui a été mise au profit pour présenter les résultats d’une étude d’analyse de l’ouvrage pédagogique intitulé : « Je m’alphabétise avec la culture de la non-violence » et son impact sur les apprenants.

« Ce genre de rencontre avec les représentants d’institutions publiques et la société civile constitue pour nous une belle occasion pour évaluer les efforts entrepris en faveur de l’apprentissage en Algérie et relevé les défis à venir dans ce domaine », a-t-elle noté.

Elle a, également, saisi cette opportunité pour remercier les différents partenaires dans cette lutte permanente, en l’occurrence Ooredoo.

« Je remercie cet opérateur qui se tient fidèlement à nos côtés depuis plusieurs années pour nous aider dans l’accomplissement de nos nombreuses missions et activités », a tenu à préciser la présidente de l’association Iqraa, en ajoutant : « Je salue également toutes celles et tous ceux qui chaque jour œuvrent avec force et courage pour la promotion du savoir et la connaissance au sein de la société algérienne.»

Intervenant pour sa part, le directeur Opérationnel chargé des Relations Publiques et des Médias à Ooredoo, M. Ramdane Djezairi, a mis en exergue les différentes actions entreprises dans le cadre du partenariat de l’association IQRAA et l’opérateur, menées depuis 2006. Il a cité, entre autres, la contribution financière à la construction et à la dotation en équipements pédagogiques des centres Afif d’El-Khroub (Constantine), de Temacine (Ouargla), d’Ouled Yahia Khadrouche (Jijel) et de Tizi-Ouzou, le financement d’une étude relative à l’expérience algérienne dans la lutte contre l’analphabétisme durant les 50 ans d’Indépendance ainsi que l’instauration du Prix Ooredoo d’alphabétisation récompensant des personnes et des institutions ayant contribué à la promotion du savoir et à la lutte contre l’analphabétisme.

De son côté, le représentant de l’Office National d’Alphabétisation, apparemment satisfait des résultats obtenus cette année, en matière de lutte contre l’analphabétisme, a évoqué la situation actuelle de l’alphabétisation et a exposé l’évolution de l’apprentissage des adultes en Algérie notamment grâce aux efforts de l’association IQRAA. Les partenaires de l’association, à savoir le ministère de la Justice et la Commission nationale des droits de l’homme, ont pris part à cette journée d’information à travers des interventions en mettant en avant le droit de chaque citoyen à l’éducation.

Notons que l’association algérienne d’alphabétisation IQRAA active depuis 1990, dans le domaine de l’éducation en général et d’éducation des adultes en particulier. Elle œuvre depuis sa création à lutter contre l’analphabétisme à travers l’ensemble du territoire national, devenant ainsi, une référence en la matière, au niveau du Maghreb et dans le monde arabe.

Kamélia Hadjib