ILLIZI : Plus de 2.500 trousseaux scolaires distribués

Un lot de 2.589 trousseaux scolaires a été destiné aux élèves issus des familles nécessiteuses dans la wilaya d’Illizi, au titre de la nouvelle année scolaire 2017/2018, a-t-on appris jeudi dernier de la direction locale de l’action sociale (DAS). Cette action de solidarité entre dans le cadre du programme initié par le ministère de tutelle, visant à assurer une meilleure prise en charge des élèves issus des familles défavorisées et ceux des besoins spécifiques, à précisé à l’APS le directeur du secteur Mohamed Ali Aouiden. Composés des fournitures scolaires pour les élèves des cycles primaire et moyen, ces trousseaux ont été attribués à la direction de l’éducation, afin de les distribuer aux élèves concernés à travers les six communes que compte la wilaya d’Illizi, a-t-il ajouté. Le groupe «les Amis du Sahara», en coordination avec l’association culturelle «Imselan», de la wilaya de Illizi, à distribué de son côté dans le cadre d’une caravane de solidarité quelque 500 trousseaux scolaires au profit des scolarisés issus des familles défavorisées à travers les régions reculées de la wilaya déléguée de Djanet, ont indiqué les organisateurs. (APS)