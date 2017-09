Enfants aux besoins spécifiques : Mme Eddalia lance la nouvelle année scolaire

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, a donné jeudi dernier à Tlemcen le coup d’envoi de la nouvelle année scolaire des enfants aux besoins spécifiques.

Au cours de la cérémonie d’ouverture qui s’est déroulée au centre psychopédagogique des enfants déficients mentaux, sis au quartier Berouana de Tlemcen, la ministre a souligné que son département s’attelle à régler les problèmes dans lesquels se débattent dix centres spécialisés accueillant les handicapés afin que le nombre de ces établissements atteigne, à la prochaine rentrée, 240 centres. Au total 230 centres spécialisés sont actuellement opérationnels à l’échelle nationale, souligne-t-on. La ministre s’est à l'occasion félicitée du travail accompli par l’encadrement de ce centre œuvrant à développer les capacités de cette catégorique spécifique d’enfants. Elle a également appelé à déployer davantage d’efforts en vue de l’insertion de ces handicapés dans le monde du travail, en raison de leur impossibilité de poursuivre un cursus universitaire et des études supérieures. Mme Eddalia s’est également félicitée des efforts déployés par les directions de l’Education et de la Formation professionnelle pour faciliter l’insertion de cette catégorie de citoyens par l’ouverture de classes au niveau des écoles et des centres de formation. Enfin, elle a considéré que l’implication des différentes administrations, des institutions étatiques et des bienfaiteurs dans le soutien de ces centres spécialisés est une preuve de la solidarité de toutes les composantes de la société dans la prise en charge de cette catégorie de personnes aux besoins spécifiques.