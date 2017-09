M. Temmar reçoit l'ambassadeur de Turquie : L’habitat et l’urbanisme au centre des entretiens

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a reçu au siège de son département ministériel l'ambassadeur de Turquie à Alger, Mehemey Poroy, indique un communiqué du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre l'Algérie et la Turquie à travers le développement des moyens de coopération commune dans le domaine du logement, de l'urbanisme et de la ville. Au cours de cette rencontre, le ministre de l'Habitat a évoqué les possibilités d'ouvrir de nouveaux créneaux en relation avec le secteur du logement, de l'urbanisme et de la ville à travers le développement du partenariat entre les entreprises algériennes publiques et privées et leurs homologues turques, notamment dans le domaine des projets de promotion immobilière destinés à la location. Le ministre de l'Habitat a souligné la nécessité de réhabiliter les vieux quartiers afin de leur donner une architecture moderne conforme aux normes de l'urbanisme. M. Temmar a exprimé son entière disponibilité à poursuivre les efforts afin de renforcer et développer les relations bilatérale dans le domaine du logement, d'urbanisme, et de la ville.